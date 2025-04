Le contraddizioni di un sogno. Viaggio in una comune di hippie

Un viaggio nel cuore della California rurale e nelle contraddizioni del sogno libertario americano. Stasera alle 21 (apertura porte alle 20.30), il Cinema Boldini in Sala Estense presenta Honeydew, documentario diretto da Marco Bergonzi e Michael Petrolini, che sarà presente in sala per incontrare il pubblico insieme a Leonardo Fiorentini e Bernardo Parrella di Fuori Luogo. Modera l’incontro la giornalista Cecilia Gallotta. Honeydew racconta l’evoluzione di una piccola comunità della California, nata negli anni ’70 da ex hippie, contadini, nomadi e spiriti liberi, uniti dal desiderio di vivere fuori dalle regole. A distanza di decenni, la legalizzazione della marijuana trasforma quel rifugio ideale in un terreno di conquista per nuovi imprenditori, travolgendo la fragile utopia in nome del profitto.

Attraverso interviste e immagini di forte impatto, il film intreccia storie di resistenza e trasformazione, portando sullo schermo una riflessione universale sul cambiamento dei valori, sull’economia dell’alternativa e sull’impatto delle politiche ambientali. Dopo essere stato selezionato in importanti festival internazionali – dal Festival dei Popoli al Santa Barbara Film Festival – Honeydew arriva finalmente in sala con il supporto della rassegna regionale Doc in Tour. Il Cinema Boldini in Sala Estense è un progetto di Arci, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune, Università di Ferrara, conservatorio Frescobaldi, Cgil e Blow-up Academy. Il costo del biglietto è di 7 euro (5 ridotto per tesserati Arci e Cgil, studenti e personale di Unife, conservatorio Frescobaldi, Blow-up Academy, over 60 e under 12).