Il 27 agosto è stata completata la fase di assegnazione delle sedi ai docenti di sostegno assunti a tempo determinato con finalità al ruolo. Ed è imminente l’avvio del primo turno di nomina per le supplenze. "Non è ancora possibile – precisa – avere dati completi sul numero di supplenze annuali che verranno assegnate poiché si stanno ancora definendo i contingenti per accantonare un numero di posti sufficiente a consentire l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente che risulterà vincitore nei concorsi che si concluderanno entro la fine dell’anno. Inoltre è ancora in corso la fase delle assegnazioni del personale di ruolo (si tratta di mobilità di durata annuale riservate a particolari categorie di personale di ruolo), che deve precedere la nomina dei supplenti".