Le dimissioni di Nicola Lodi: "Io innocente, passo indietro per il bene dell’amministrazione"

Un foglio solitario biancheggia sulla scrivania del sindaco Alan Fabbri. Una manciata di frasi. Molto eloquente, però, è l’oggetto: "Dimissioni dall’incarico di assessore". Poche righe sotto, si legge la specifica. "Con effetto immediato". La firma è quella di Nicola Lodi che, dopo due mesi dalla condanna nell’affaire Cidas – e l’applicazione della legge Severino che lo vede sospeso per altri 16 dei 18 mesi previsti – ha deciso di fare un passo indietro. Per lo meno dall’incarico amministrativo, perché di Lodi se ne sentirà ancora parlare. Ed è lui stesso, in qualche modo, che lo ribadisce nella stringata nota che arriva da palazzo Municipale.

"Ho sempre lavorato con grande passione e dedizione per Ferrara e continuerò a farlo, anche al di fuori delle istituzioni, in attesa che la mia posizione venga chiarita nei successivi gradi di giudizio – chiarisce l’ormai ex assessore – . Ho scelto di fare un passo indietro per il bene dell’amministrazione e della città, ma resto fermamente convinto della mia innocenza e sono pronto a riprendere il mio ruolo quando sarà dimostrata la mia estraneità ai fatti. Attendo fiducioso confidando che la giustizia faccia il suo corso".

Anche la lettera inviata al primo cittadino, è piuttosto stringata e formale benché venga espressa gratitudine per "la fiducia accordatami e per l’opportunità di aver servito la mia comunità in questo ruolo politico". In un colloquio telefonico col Carlino, l’ex vicesindaco rimarca la sua volontà di restare "sul pezzo" e di "non mollare, neanche di un centimetro". Perché l’obiettivo è quello di "rimanere un punto di riferimento per i ferraresi, che continueranno a trovarmi in Gad, nelle frazioni e ovunque ci saranno problemi". Lui e le questioni spinose parlano la stessa lingua. "Da quando ho iniziato a fare politica – riprende – non mi sono mai sottratto e fermato davanti a nulla. Anche fuori dal palazzo, sarò un pungolo per l’amministrazione". Le segnalazioni che riceverà da parte dei cittadini (il suo profilo Facebook ha diverse interazioni) finiranno "direttamente sulle scrivanie dei colleghi che hanno preso le mie deleghe". Non c’è tempo per il relax. La dichiarazione d’intenti è quella di volersi "dedicare a sé stesso e alla famiglia".

Ma vedremo se gli basterà. Intanto, dopo lunghe e complesse trattative per arrivare alla quadra, il sindaco prende atto della decisione di Lodi. "Ritengo che Nicola Lodi abbia preso una decisione giusta, responsabile e rispettosa delle istituzioni in questa fase della sua vicenda giudiziaria – così il primo cittadino – . Lo ringrazio per il lavoro svolto nell’ambito delle deleghe assegnate e per il contributo che in questi anni ha dato alla nostra città. Il suo ruolo, svolto con dedizione e impegno, è stato fondamentale per questa amministrazione. Nel momento in cui sarà assolto, auspico possa tornare a far parte del nostro progetto per la città di Ferrara". Più che un passo indietro, dunque, un passo di lato. In questo limbo che durerà circa un anno e mezzo. In politica non è un lasso di tempo banale, anzi. Possono succedere tante cose. Comunque, Lodi, dalla sua parte coltiva la certezza di avere lo scudo di Alberto da Giussano a proteggerlo.

"Ho avuto delle rassicurazioni – chiude – dal segretario Matteo Salvini, dal vice Andrea Crippa, dal sottosegretario Nicola Molteni, dal segretario regionale Matteo Rancan e dal commissario Stefano Corti. Ma, la mia gratitudine assoluta, è prima di tutto per il sindaco". Che, però, da qualche tempo ha ammainato la bandiera leghista a favore di quella civica.