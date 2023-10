Le dimissioni di Ovadia: "Corvino mi disse che stavamo rischiando la paralisi del teatro"

Le dimissioni di Moni Ovadia dalla direzione del Teatro comunale non sono ancora state formalizzate. "Non ho fretta", ha dichiarato al Carlino, facendo intendere di volerle presentare entro la settimana prossima.

Ovadia, si è sentito censurato a Ferrara?

"Mai sono stato rispettato come a Ferrara con questo sindaco. Fabbri è stato un grande galantuomo. Ha anche cercato di farmi desistere, dire che mi ha censurato è una pura menzogna".

Allora perché, secondo lei, non ha rifiutato le sue dimissioni?

"Perché hanno fatto un tale rumore che lui si è trovato con le spalle al muro. La verità è che è stata usata la politica per colpire le mie opinioni. Prima è intervenuto il senatore di Fratelli d’Italia Balboni, poi dietro di lui si sono allineati tutti".

In verità, dopo le sue dichiarazioni su Israele, Balboni non ha chiesto le sue dimissioni.

"Ma lo aveva fatto in altre occasioni, ad esempio quando avevo parlato dal palco del Movimento 5 Stelle sulla guerra in Ucraina. Poteva anche insultarmi ma non mettere in dubbio che io il Teatro comunale l’ho fatto fiorire, organizzando anche spettacoli di impegni ma sempre nel rispetto di ogni posizione politica".

Cosa si sente di dire al senatore Balboni?

"Gli suggerirei di leggere la Costituzione, in particolare gli articoli 3 (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, ndr) e 21 (tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero)".

Lei però rappresenta un teatro che si rivolge a un pubblico vasto. Quindi magari certe affermazioni rischiano di urtare la sensibilità di alcune persone...

"Io non rappresento il teatro, lo dirigo, non ho un ruolo istituzionale. Lo rappresenta il Comune, non la mia persona. Sono un privato cittadino che ha espresso una sua posizione ma loro equivocano. Avrebbero potuto attaccarmi se avessi parlato da presidente del Cda, non da uomo di teatro da 60 anni".

E la posizione di Sgarbi?

"E’ stato corretto con me".

Ne ha parlato con il direttore artistico Marcello Corvino?

"Sì. Essendo lui più sul pezzo di me, mi ha detto con molta enfasi che correvamo il rischio di una paralisi del teatro: io ne sono rimasto impressionato e, temendo per gli stipendi dei dipendenti, ho preferito dimettermi per non danneggiare il Comunale e i lavoratori".

Cosa potrebbe indurla a ripensarci?

"Solo se il consiglio comunale a maggioranza dicesse che, nonostante dissenta da me, preferirebbe che restassi perché apprezza il lavoro che faccio".

Come si sente in questi giorni di polemiche?

"Non ho cattivi sentimenti, prima guardo l’aspetto umano. Se Balboni mi invitasse a un confronto vis a vis accetterei e chiarirei la mia posizione. Ho le mie idee, molto forti, ma la democrazia è fatta dalle differenze, se non le accettiamo vuol dire che vogliamo la dittatura".