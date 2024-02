Le dimissioni di Sgarbi. Bocciata la mozione. Gulinelli: "Giustizialisti". Il Pd: "Manca di rispetto"

Era il 9 febbraio 2013. Oscar Giannino arringava la folla con la celebre: "Taci miserabile". Ieri, l’epiteto, è stato riferito dalla capogruppo del Misto, Anna Ferraresi, ai consiglieri di centrodestra durante la discussione sulla mozione in cui si chiedevano le dimissioni di Vittorio Sgarbi da Ferrara Arte. "Politicamente miserabili". "Lo va a dire a qualcun altro, oppure esce", è la replica di un’Annalena Ziosi (Prima Ferrara) particolarmente stizzita. La seduta si scalda. La mozione – proposta dal Misto – è sottoscritta da tutte le opposizioni. L’esito? Bocciata. Si sentono, oltre il contenuto del documento in cui si fa riferimento, tra le altre cose, ai rapporti fra Comune, Fondazione Ferrara Arte e fondazione Cavallini-Sgarbi, echi della Prima Repubblica. "Non è un’aula di giustizia. è una questione morale!", dice il capogruppo pentastellato Tommaso Mantovani pur non indignandosi al cospetto dell’aggettivo "giustizialista", affibbiatogli – come "a tutta la sinistra" – da un’arrembante consigliera Francesca Savini (Ferrara Nostra). "Questo modo di agire – attacca Savini – non ci appartiene. è il frutto dell’ideologia di sinistra. Garantisti a targhe alterne: irreprensibili coi nemici, indulgenti con gli amici. Sgarbi è solo indagato e nessuno di voi ha gli elementi per valutarlo". La consigliera del Pd, Ilaria Baraldi scuote la testa e parla all’orecchio del collega Davide Nanni: "Allora non hanno capito". In effetti c’è confusione in aula – Francesco Carità alza la voce, Colaiacovo chiede delucidazioni su alcune frasi del collega Benito Zocca, interviene in difesa di Sgarbi anche l’azzurra Paola Peruffo –, ma la vera confusione a cui fa riferimento Baraldi è ai piani di discussione. "Non siamo ne populisti ne manettari – spiega il consigliere dem, Davide Nanni – e non accettiamo lezioni di garantismo dagli eredi di chi, in parlamento, agitava cappi e lanciava monetine davanti agli hotel". Raphael, 1993. Bettino Craxi, Prima Repubblica calling.

Torniamo a noi. Sul merito della vicenda, Nanni imbastisce un’accusa che tocca due temi: il livello di decenza "che è stata superata" e "i dati sul turismo e sulla scarsità di visite alle mostre". La conclusione è che "Ferrara Arte deve essere restituita ai ferraresi". I numeri, li fornisce al Carlino proprio la dem Baraldi in qualche modo per scardinare la lettura che propongono l’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli e il sindaco Alan Fabbri (pagina 3). I visitatori della mostra di Achille Funi (fino al 28 gennaio) sono stati poco meno di 11.500, mentre Ligabue ha avuto circa 34.500 visite e Rinascimento poco più di settantamila. "Ne ho sentite di tutti i colori – sentenzia Gulinelli – e alcune frasi giustizialiste sono fuori luogo. Nella mozione di Ferraresi, ci sono tantissime imprecisioni a partire dal fatto che Ferrara Arte e la Fondazione Cavallini-Sgarbi non hanno alcun rapporto. Anzi, lo ebbero solo durante l’amministrazione Tagliani". Per cui non solo "Sgarbi resta al suo posto", scandisce l’assessore, "ma a chi ci contesta scarsi risultati, rispondo con i risultati evidenti, tra cui quello di essere stati tra i pochi a scommettere sulle mostre anche durante la pandemia". Il critico resta "un punto di riferimento per il nostro progetto culturale". Concetto, quest’ultimo, rimarcato anche dal primo cittadino che riconosce al sottosegretario dimissionario anche un altro merito: "Sgarbi è riuscito a fermare quello scempio che si voleva portare avanti a Palazzo Diamanti". "Gli scritti di Ranieri Varese? Si candidasse e prendesse dei voti". Prova, in extremis, a tenere il punto il dem Colaiacovo: "Sgarbi non svolge il suo ruolo con disciplina e onore, come stabilisce la Costituzione". Ma ormai è tardi. Sgarbi resta dov’è.