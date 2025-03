"Le discipline, un diverso peso"

Stefano Bui: "Il costo dello sport dipende molto dalla disciplina scelta, conosco persone che hanno smesso per motivi economici, ma penso che dipenda anche dalle priorità personali. La spesa maggiore riguarda chi sceglie di competere a livello agonistico, poiché le trasferte sono spesso il costo più alto, soprattutto se non supportate da federazioni o sponsor. Nella mia città l’offerta sportiva è buona, con strutture adeguate per molte discipline, ma sarebbe utile dare maggiore visibilità agli sport meno conosciuti. Gli sponsor

e le istituzioni giocano un ruolo fondamentale nel supportare gli atleti che vogliono gareggiare, e le federazioni dovrebbero investire di più per sostenere i giovani talenti".