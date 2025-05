Le dita incastrate nella cyclette. Paura per un bimbo di sei anni

Un banale gioco, un istante di distrazione e una mano rimasta incastrata tra la ruota e il cardano di una cyclette. Sono i contorni dell’infortunio domestico che ha avuto come protagonista suo malgrado un bambino di sei anni. Il piccolo, subito soccorso dal 118, ha subito gravi ferite alla mano ed è stato trasportato a Modena, in un centro specializzato per la cura dell’arto. Il tutto è accaduto nella serata di mercoledì nella casa di Cento in cui il bimbo vive con la famiglia, di origini marocchine. Era sera. La madre stava cucinando mentre il piccolo stava giocando con una cyclette in un’altra stanza. A un tratto, ha infilato la mano nella bicicletta da ginnastica, che aveva la parte del cardano scoperta. Contemporaneamente, con l’altra mano ha attivato i pedali rimanendo così schiacciato.

Le urla del figlio hanno attirato la madre, che ha subito dato l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati i soccorritori che si sono presi cura del piccolo, mentre i carabinieri della compagnia di Cento hanno avviato gli accertamenti del caso. Dell’accaduto è stata informata anche la procura. Il bambino ha riportato alcune gravi fratture alle dita, per le quali è stato trasportato all’ospedale di Modena.