Le domande di Varese: "Calafà, bene il dialogo ma chiarisca alcuni temi. Anselmo unisce tutti?"

di Federico

Varese *

L’elettore medio di sinistra è rassicurato e confuso. Rassicurato perché adesso vi sono due candidati, l’avvocato Fabio Anselmo e la professoressa Laura Calafà. Dopo mesi di incertezza e silenzio, due figure di alto valore si sono messe a disposizione della città. Confuso perché non ci è dato di sapere cosa succerà ora. Mi pare di capire che i due aspiranti saranno convocati per una job interview dal fantomatico Tavolo dell’Alternativa. Io non faccio parte di nessun Tavolo, anche se seguo con grande passione la politica della mia città natale. Ho pensato quindi di condurre due personalissime interviste immaginarie.

La prima a presentarsi è la professoressa Calafà. Dall’altra parte del tavolino di legno, in una sala disadorna del consorzio Grisù, c’è una signora ironica, che porta una bella sciarpa rossa, golf blu e pantaloni. Dopo i convenevoli di rito, prendiamo un caffè dalla macchinetta ed entriamo subito nel merito. Lei ha detto che vuole capire quale è la visione del sindaco Fabbri. Ma tale visione non è già chiara? Davvero l’attuale amministrazione ha abbandonato “la logica muscolare”? Proprio questa settimana ha escluso l’opposizione dalla stesura del Pug, avvilendo il dialogo istituzionale. Lei ha detto, “questa amministrazione non va bene, come non andava bene quella di prima.” Si può mettere sullo stesso piano i due governi cittadini? Mentre oggi Lodi è assessore all’urbanistica, prima lo era Roberta Fusari. Abbiamo apprezzato l’attenzione alla mobilità: ha proposte concrete per il trasporto pubblico tra centro e frazioni? Nella sua intervista, non ha citato le molte emergenze, dalla casa, al lavoro, sanità, scuola, biblioteche e sicurezza. Cosa pensa della politica culturale del comune? Senza una cesura netta con questa gestione, è difficile immaginare un elettore di sinistra che voti per lei. E ancora: perché una persona con una carriera prestigiosa come la sua decide di candidarsi? L’unica ragione possibile deve essere l’urgenza di affrontare una emergenza che i politici di professione non riescono a risolvere. Sente questa urgenza? Nondimeno si può solo apprezzare il ritorno al dialogo e ad un dibattito pacato, che lei auspica.

Fuori dalla stanza è già in attesa l’avvocato Anselmo, camicia azzurra e cravatta. Per correttezza prendo un altro caffè insieme all’ospite e siamo pronti. La prima domanda è di metodo. È davvero possibile essere il candidato di tutti? La politica non è per definizione divisiva? Lei ha avuto parole dure contro il ‘sistema di potere’ creato da questa amministrazione. Si riferiva alla gestione di Ferrara Arte? Come cambierà il rapporto con Hera? Lei rivendica di voler scegliere la sua squadra in tutta autonomia, ma noi abbiamo il timore che la sua amministrazione non sia improntata al dialogo con consiglio e associazioni. Sarebbe bello avere una squadra snella, che segni un salto generazionale, e liste attente alla questione di genere. Infine, si può davvero dire che “programma è una parola di sinistra”? I ferraresi vogliono sapere che idea di città avrà il nuovo sindaco e, se traditi, ci puniranno alle urne, come hanno fatto nel 2019.

Finite le interviste, i due candidati si incrociano nel cortile di Grisù e li vedo parlare fitto tra loro, mentre io mi allontano con le loro risposte.

* autore e docente

di criminologia

alla Oxford University