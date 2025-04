"Le domande senza risposta su Cofano e Orlandi"

Caro Carlino, un lettore ha ricordato la figura del salentino Paolo Cofano, che partecipò alla Resistenza dopo aver combattuto nel Regio Esercito in Jugoslavia, transitando poi in un reparto di camicie nere, che abbandonò per unirsi all’amico pugliese Donato Cazzato. Quasi nessuno, però, parla della fine di Cofano, che stranamente non viene quasi mai ricordato fra i caduti partigiani. Come mai? La spiegazione si trova in un pregevole saggio di Francesco Scafuri dedicato al quartiere di via Bologna. Dalle ricerche condotte emerge che Cofano abitava insieme a Cazzato e a un altro giovane antifascista, Curio Orlandi, in una casa in via Giuseppe Fabbri n. 118 (oggi civico 298), che era diventata una base operativa dei partigiani. Secondo la sentenza della Corte di Assise di Ferrara del 12 marzo 1959 n. 76, risulta che Paolo Cofano fu ucciso con una pistola calibro 9 nella casa di via Giuseppe Fabbri il 16 agosto 1944, in un momento in cui Cazzato non era presente. Della morte di Cofano venne accusato nel dopoguerra Curio Orlandi, sul quale gravavano pesanti indizi perché era stato visto allontanarsi di corsa dall’abitazione subito dopo lo sparo. Il processo a carico dell’Orlandi, accusato inizialmente di omicidio volontario, ebbe un’evoluzione favorevole al giovane poichè il capo di imputazione fu modificato in omicidio colposo: Curio Orlandi, essendo poco pratico di armi, avrebbe infatti lasciato partire accidentalmente un colpo di pistola rivelatosi fatale per Cofano. La Corte d’Assise dichiarò il reato estinto per sopravvenuta prescrizione. La conseguenza più grave fu la seguente: alcuni vicini, impauriti dallo sparo, diedero l’allarme e Donato Cazzato, in pensiero per l’amico, e spinto dall’inquietudine e dal desiderio di avere notizie sull’accaduto, si recò imprudentemente verso la base di via Fabbri, dove trovò ad attenderlo gli uomini della Guardia Nazionale Repubblicana che lo arrestarono. Cazzato vennne poi fucilato a ridosso del muro di cinta della Certosa assieme ad altri otto antifascisti. Da allora di Cofano e di Orlandi nessuno, a quanto mi risulta, ha più parlato se non di sfuggita, forse perchè entrambi o il solo Orlandi causarono l’arresto del povero Cazzato. Come andarono le cose? Ci fu una delazione? Curio Orlandi (inizialmente accusato di omicidio volontario), lasciò davvero partire inavvertitamente il colpo che uccise Cofano? E quest’ultimo sarebbe stato così imprudente da lasciare una pistola con il colpo in canna nelle mani di un inesperto diciottenne? Temo che le mie domande siano destinate a rimanere senza risposta, anche perchè, forse per il timore di danneggiare l’immagine dei personaggi coinvolti, chi sapeva ha taciuto e ha preferito coprire con un velo di silenzio (o di omertà) una vicenda poco chiara. Bruno Cavalieri