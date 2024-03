Le donne del Meis. Visite guidate

Oggi, dalle 11.30 e alle 15.30, in occasione della giornata internazionale della donna, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah (via Piangipane, 81) organizza due visite guidate tematiche dal titolo ‘Le donne del Meis’. A partire dal Medioevo, verrà raccontata una selezione di storie al femminile che si celano negli ambienti del museo più inaspettati: dalla dottoressa siciliana del 1300 Virdimura, alla partigiana Matilde Bassani (che venne incarcerata proprio nell’allora prigione di via Piangipane). Si concluderà presentando le donne di oggi, che ogni giorno lavorano al Meis per renderlo sicuro, accogliente e sorprendente. Prenotazione obbligatoria (eventi.meis@coopculture.it o 3425476621).