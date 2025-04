Le donne e la buona ricetta ’Cucin... Andos’, un successo

’Cucin... Andos’, successo della prima edizione tra gusto e corretta alimentazione. Si è concluso il corso di cucina amatoriale organizzato da Andos Ferrara (associazione nazionale donne operate al seno).

Le quattro serate, nelle cucine del Borgo Le Aie della Fondazione Navarra, hanno visto la partecipazione entusiasta di donne che stanno affrontando percorsi di cura post-operatorio, con sold out registrato per ogni incontro. Il corso, curato dai cuochi Ombretta Calzolari e Sergio Sacchi, ha offerto l’opportunità di apprendere ricette e tecniche di cucina accompagnati a momenti di simpatia. La presidente di Andos Ferrara, Marcella Marchi, ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento: "Sono felice della positività che Cucin… Andos è riuscita a trasmettere tra le partecipanti. Un’iniziativa, autofinanziata, che il nostro comitato ha fortemente voluto. Un ringraziamento va alla Fondazione Navarra per aver concesso gli spazi per lo svolgimento del corso, contribuendo così alla riuscita dell’iniziativa, insieme alla generosità dei nostri cuochi che si sono resi disponibili portando esperienza e simpatia. Il nostro comitato organizzerà ulteriori iniziative legate al cibo. Oltre ai corsi di cucina stiamo predisponendo incontri dedicati all’alimentazione e all’attività fisica, con l’obiettivo di offrire una dieta che supporti le cure specifiche per le donne operate al seno".