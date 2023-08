"Le donne valorose che liberarono Bondeno"

E’ da ieri nelle edicole "Storia della Resistenza a Bondeno", l’ultimo libro di Bracciano Lodi ed Edmo Mori, edito da Edizioni La Carmelina nella collana ‘Quadreno della memoria’ che racconta, attraverso un lavoro eccelso di raccolta di documenti inediti, episodi e protagonisti, che hanno fatto e vissuto la storia in paese e nelle frazioni, dall’ 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945. "Quando abbiamo presentato il libro sabato alla Festa dell’Unità di Scortichino si sono avvicinati un signore con la moglie – racconta Bracciano Lodi – arrivano dal mantovano. Ci ha raccontato che il padre, di Bondeno, dopo l’8 settembre era stato fatto prigioniero. L’abbiamo cercato tra i nomi che abbiamo raccolto tra gli Internati Militari Italia. C’era. Si è messo a piangere".

L’elenco degli Imi, i soldati del Regio esercito italiano che all’indomani dell’8 settembre furono catturati dai soldati tedeschi e deportati in Germania nei campi di lavoro, comprende 231 uomini, ma potrebbe essere incompleto. Per la prima volta, a cura di Delfina Tromboni, viene pubblicata l’appendice "Donne contro: primi materiali per un dizionario biografico delle antifasciste e delle partigiane che hanno operato nel bondenese". E’ uno scandire di nomi, di storie, di identità minuziosamente trattate che raccontano e lasciano immaginare, le scelte di vita e di coraggio di 50 donne. "I dati sono tratti dai fondi documentari conservati nell’archivio dell’Anpi provinciale – spiega Lodi – e dai fondi del Casellario Politico centrale’ e della ‘Polizia politica’ dell’Archivio di Stato di Roma. Purtroppo ad oggi i testimoni non ci sono più, ma i dati sono stati integrati proprio dalle testimonianze reali che abbiamo raccolto negli ultimi trent’anni".

Scorrere le pagine, riporta il lettore a storie autentiche di coraggio. Ragazze, giovani, nubili e madri, con nomi di battaglia ma anche con i nomi dei padri e delle madri. Appartenevano alla 35esima Brigata Garibaldi. "In bicicletta portavano armi e munizioni, lettere e comunicazioni – spiega Mori – tenevano i collegamenti con i partigiani di Ferrara e della vicina Finale Emilia, distribuivano stampa clandestina, nelle loro case ospitavano partigiani, a volte stampavano". Molte di loro hanno organizzato e partecipato all’assalto del municipio del 1945 e ad un’altra rivolta delle donne davanti al municipio per richieste annonarie, il 22 giugno 1944. Tra gli inediti, anche documenti e testimonianze di una delle iniziative più drammatiche, dell’estate del ’44, con l’indicazione di ‘Non trebbiare’ per non lasciare il grano ai tedeschi che lo pretendevano. "I partigiani bondenesi – racconta Lodi – sono arrivati a sabotare, incendiandole, 4 trebbie in una notte".

Claudia Fortini