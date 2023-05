Le Ducati si prendono la scena

Il fascino delle moto all’ombra del castello estense. Ieri la suggestiva sfilata infatti in largo Castello delle Ducati sotto gli occhi dei passanti e dei numerosi turisti che affollavano vie e locali della città. L’evento – che si avvaleva del patrocinio del Comune – è stato promosso dal moto club ‘La Diamantina Asd’, affiliato alla Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con il dealer di Ferrara Motopiù. Le moto, che sono arrivare anche da Rovigo, in diversi modelli dalle versioni stradali a quelle da corsa. I centauri hanno raggiunto il castello già alle 9,45 quando si sono messi in posa per una foto di gruppo (è stata rilanciata nel circuito Ducati). Dopo lo scatto ricordo, il giro è proseguito puntando verso le valli di Comacchio. La manifestazione, assai suggestiva, si inseriva nel contesto del format nazionale intitolato ‘Ducati. We ride as one’, forma studiato proprio per consentire un incontro tra gli appassionati del celebre marchio di moto affermato in tutto il mondo. Non finisce qui. Oggi arriveranno le vetture da competizione del ‘Rally drive team’. Promotrice in questo caso l’associazione sportiva dilettantistica Rally Drive Team di Santarcangelo di Romagna. Una decina i mezzi, dalle 10 alle 17, in piazza Travaglio.

l. c.