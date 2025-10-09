Le due giornate degli atenei. Ricercatori pronti al confronto

Oggi e domani la città di Ferrara diventerà crocevia del dibattito accademico grazie al convegno dottorale 2025, che riunirà dottorandi e dottorande, ricercatori e ricercatrici provenienti da vari atenei. Si svolgerà nella Sala dell’Arengo di Palazzo Municipale.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Studi Umanistici, desidera porsi in linea di continuità con il carattere e le intenzioni del simposio tenutosi lo scorso anno. Lo scopo principale del convegno è creare uno spazio aperto al confronto, all’esplorazione critica e allo scambio di conoscenze interdisciplinari, e desidera attivare e stimolare un possibile dialogo tra la ricerca accademica, il territorio e la sua comunità, al fine di indagare approcci plurimi e innovativi sul concetto di "tecnica".

Oltre ai saluti istituzionali che apriranno i lavori nella giornata di oggi, sono previsti gli interventi di due ospiti esterni. Nello specifico, l’artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Stefano Pasquini, interverrà nella giornata di oggi. Piero Ingrosso, presidente della Fondazione Pico, porterà una personale riflessione nella giornata di domani. Due figure che sono state invitate per aiutare a esplorare le varie implicazioni e declinazioni del termine oggetto del convegno, in una prospettiva più ampia, nella speranza che la demarcazione tra la sfera accademica e la dimensione pubblica diventi meno netta.

Il convegno vedrà la partecipazione di dottorandi e dottorande non solamente dell’Ateneo ferrarese ma altresì appartenenti a diverse università italiane, tra cui Napoli, Roma, Genova, Palermo, Bologna e Firenze.

L’auspicio è quello di confermare Ferrara come un territorio ideale per un confronto aperto e multidisciplinare che non si limita agli spazi accademici, ma che punta verso una visione allargata, trasversale e indirizzata al futuro. La partecipazione al convegno è aperta a tutta la cittadinanza. Il convegno verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Università degli Studi di Ferrara.

L’iniziativa è organizzata congiuntamente dai dottorandi e dalle dottorande dei corsi in Scienze Umane e Environmental Sustainability and Wellbeing. L’evento è sostenuto dallo Iuss e patrocinato dal Comune di Ferrara e Seeds – Sustainability, Environmental Economics and Dynamics Studies.