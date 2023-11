Le eccellenze dei Lidi in vetrina al Food Festival

Comacchio, con le proprie eccellenze gastronomiche, sarà protagonista al ‘Ferrara Food Festival’ in programma da oggi al 5 novembre. Una nuova occasione che vede il Comune di Comacchio scendere in piazza, al fianco dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi e agli operatori della promo-valorizzazione del territorio Po Delta Tourism e Work & Belong - Manifattura dei Marinati, per incontrare i visitatori della manifestazione. Oltre al coloratissimo stand dedicato alla città lagunare, grazie alla maestria di studenti e docenti del ‘Remo Brindisi’, venerdì sarà possibile gustare alcune delle eccellenze alimentari comacchiesi, in particolare i gamberetti di valle abilmente abbinati alle delizie autunnali. Lo showcooking si svolgerà dalle 12 alle 13 al PalaSimaBio in piazzetta Municipale ed avrà titolo ‘Esperienze e sapori nel Delta del Po’. "Una nuova occasione in cui Comacchio presenta il meglio di sè e del territorio ad un pubblico allargato nel corso di una kermesse dedicata interamente alla buona cucina ed a tanto altro – afferma Emanuele Mari, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Comacchio – La Capitale del Delta è, anche in questo senso, una presenza immancabile quando si parla di tipicità ed eccellenze: il nostro è un contesto unico nel suo genere, ricco di specialità culinarie che travalicano i confini nazionali e fanno parlare di Comacchio nel mondo". Comacchio, infatti, si caratterizza sempre più come luogo in cui i sapori della tradizione incontrano la modernità, ed insieme crescono e si evolvono, in un caloroso abbraccio che porta in tavola i gusti del passato e del presente. Il pesce di valle sarà l’indiscusso protagonista di deliziosi piatti e preparazioni gastronomiche, in un viaggio culinario tra gusti e sapori che parlano di una straordinaria città immersa nel cuore del Delta del Po.

Valerio Franzoni