Le eccellenze della sanità. Cona taglia un nuovo traguardo

Una nuova procedura per il trattamento dell’enfisema polmonare, in grado di migliorare la funzionalità respiratoria del paziente e – di conseguenza – anche la qualità della vita. Si tratta del posizionamento endoscopico di valvole endobronchiali per la riduzione volumetrica polmonare. Il 12 dicembre questa tecnica è stata messa in atto nell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, diretta dal prof. Alberto Papi, da decenni impegnata a curare e fare ricerca sulle patologie croniche ostruttive dell’apparato respiratorio: l’asma bronchiale e la Bpco (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva). Si tratta di un intervento innovativo, effettuato da pochi centri in Italia e che è stato possibile implementare dopo circa un anno di frequenza della dott.ssa Francesca Torsani, pneumologa del Sant’Anna, presso la Pneumologia Interventistica di Brescia, centro di riferimento in Italia per tale procedura. Dopo avere intrapreso un iter riabilitativo, sotto la guida della dott.ssa Lorenza Cavazzini e della Fisioterapista dott.ssa Antonella Occhi dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale di Cona, il primo paziente ferrarese è stato sottoposto al posizionamento delle valvole endobronchiali.

Questa procedura è stata effettuata dagli pneumologi ed infermieri dell’endoscopia respiratoria di Cona, coordinati rispettivamente dal dottor Mario Tamburrini e dalla coordinatrice infermieristica dottoressa Paola Evangelisti. La procedura si è svolta senza complicanze ed il paziente è stato dimesso dopo 3 notti di ricovero per osservazione. Fondamentale per la riuscita dell’intervento è stata l’assistenza dei medici dell’unità operativa di terapia intensiva universitaria e del personale di ambulatori, Dh e degenza dell’Unità Operativa di Pneumologia del Sant’Anna. Si è potuti giungere a questo traguardo grazie ad un importante investimento in formazione e tecnologia favorito dall’appoggio del Nol (Nucleo Operativo Locale) e della Farmacia Ospedaliera.