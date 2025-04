Le elementari di piazza Moro tinte di rosso per la giornata della donazione di organi

Le ex scuole elementari di Bondeno di Piazza Aldo Moro si sono colorate di rosso la sera di venerdì: l’amministrazione comunale ha infatti aderito all’iniziativa promossa da Ausl Ferrara per sensibilizzare la popolazione in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti. "Un gesto simbolico dal grande significato di sensibilizzazione – ha commentato il sindaco, Simone Saletti –. Le persone hanno la possibilità di informarsi sulla donazione e di dichiarare liberamente le proprie volontà. In ogni caso, qualsiasi forma di donazione rappresenta sempre un gesto di grande solidarietà e può concretamente aiutare a salvare le vite".