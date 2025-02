Le elezioni del 1924, ne parla Baravelli

Oggi 17, presso l’Istituto di Cultura ’Casa Giorgio Cini’, via Boccacanale 24, si terrà, organizzata da Ferrara Cambia, la presentazione del volume ’Le elezioni politiche del 1924’ di Andrea Baravelli, professore associato di Storia Contemporanea dell’Università di Ferrara. A dialogare con l’autore Giuseppe Ucci; introduce Andrea Maggi, presidente dell’Associazione. Ingresso libero fino a capienza della sala. "Le elezioni del 1924 costituiscono – sostiene Baravelli - uno snodo cruciale nella storia dell’immediato dopoguerra. Non solo perché sancirono il definitivo abbandono dell’apertura nei confronti dei partiti e della realtà della politica di massa, ma anche per il ruolo che ebbero nell’assoggettare quel che rimaneva di libero all’interno dell’aula parlamentare. La storiografia si è però fin qui scarsamente interessata dell’argomento. Per rimediare al relativo vuoto di studi ecco questo volume".