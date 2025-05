"Le follie del clima: il nostro futuro in gioco"

Crisi climatica e futuro. A Pilastri un nuovo appuntamento di Mosaico con Alessandro Bratti. A seguire pranzo con Stefano Bonaccini.Prosegue il percorso della scuola di formazione politica Mosaico, promossa dalla Federazione del Partito Democratico di Ferrara, in collaborazione con la Fondazione L’Approdo e la Conferenza delle Donne Democratiche. Il prossimo appuntamento si terrà oggi, alle 10, nella frazione di Pilastri, nel comune di Bondeno, e sarà dedicato a una delle grandi sfide del nostro tempo: la crisi climatica e il futuro del pianeta. L’incontro, dal titolo ’Il futuro nella crisi climatica: tra progresso e sostenibilità’, vedrà protagonista Alessandro Bratti, esperto di ambiente e politiche ecologiche, già parlamentare e direttore generale dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Bratti guiderà una riflessione a più livelli sulle cause e le conseguenze del cambiamento climatico, ma anche sulle possibili risposte da parte delle istituzioni, dei territori e dei cittadini. La crisi ambientale non è più un’emergenza futura, ma una realtà che colpisce già oggi comunità, economie, territori. Eventi estremi, siccità, alluvioni e perdita di biodiversità mettono a rischio i sistemi produttivi e la sicurezza delle popolazioni, con un impatto particolarmente forte nelle aree rurali e di pianura, come quelle del nostro territorio. Per questo Mosaico sceglie di portare la discussione fuori dai centri urbani, nel cuore della provincia, per costruire consapevolezza e azione concreta. L’iniziativa si inserisce nel solco del lavoro politico del Partito Democratico, che da anni mette al centro della propria proposta un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare innovazione, giustizia ambientale e transizione ecologica equa."Parlare di ambiente, oggi, significa parlare di futuro, lavoro, salute e giustizia. La transizione ecologica è un passaggio necessario per guardare al futuro. ll nostro territorio ha già pagato un prezzo altissimo alla crisi climatica: dalla siccità alle alluvioni, settori produttivi compromessi, e un’agricoltura sempre più fragile. Per questo la transizione ecologica non può più essere rinviata né subita: va governata con decisione, mettendo al centro i territori, le persone e un’idea chiara di sviluppo sostenibile e giusto", dichiarano Nicola Minarelli, segretario della Federazione Pd di Ferrara, e Ilaria Baraldi, Responsabile alla Formazione e Partecipazione politica. A seguire, a partire dalle 12.30, si terrà un pranzo con Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Partito Democratico, pranzo aperto a iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati a condividere un momento di dialogo informale sul presente e sul futuro della politica italiana ed europea.