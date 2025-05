Le foto dei ragazzi al museo

Si inaugura oggi pomeriggio alle 16 nel Museo del territorio di Ostellato "Le nostre voci", la mostra fotografica opera dei ragazzi del Centro Giovani a chiusura del progetto "Photovoices", in collaborazione con il Comune, Asp e Giovani Protagonisti. La mostra è visitabile nei giorni di apertura della struttura, dalle 14 alle 17. Alla vernice parteciperà il sindaco Elena Rossi, che già si dichiara entusiasta della proposta espositiva: "Sempre progetti interessanti e coinvolgenti a Ostellato. Non vedo l’ora di poterla ammirare". Un progetto di instantanee per accrescere la creatività e puntare su l’approfondimento di temi sociali o argomenti sul futuro al quale andiamo incontro. Insomma una mostra da non perdere che sorprenderà il visitatore di turno.