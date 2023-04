Le fragranze estensi al Vinitaly Nuove etichette per il ’Made in Fe’

FERRARA

Fragranze estensi al Vinitaly. Sono state presentate ieri le nuove etichette dei soci del Consorzio di Tutela Vini Doc Bosco Eliceo per il ‘Made in Fe’ del vino, a Vinitaly la cui cinquantacinquesima edizione si sta svolgendo a Veronafiere, fino a domani. L’enologia ferrarese approda così non soltanto per presentare e promuovere i produttori locali e i vini della tradizione ma anche per promuovere con forza tutte le novità dell’enologia ferrarese, come una produzione biologica sempre più importante. "Vinitaly 2023 è iniziato in modo importante - spiega Sante Baldini, presidente del Consorzio - con molti visitatori, un pubblico importante ‘scelto’, interessato ai vini e pur avendo in un padiglione eccezionale come quello dell’Emilia-Romagna un piccolo stand del Consorzio del bosco Eliceo, con due delle principali cantine quali la "Tenuta Garusola" e l’azienda vitivinicola "Mattarelli" abbiamo riscontrato notevole interesse nei nostri vini e delle nostre specialità. In modo particolare - continua Baldini - sono state apprezzate tutte le versioni del ‘Fortana’ il nostro vitigno autoctono di eccellenza che sta di anno in anno migliorando le sue performance". Durante la quattro giorni scaligera, presso lo stand 89 allestito all’interno del padiglione Emilia Romagna grazie anche al contributo della Camera di Commercio, sono andate in passerella le etichette ‘Doc’: Fortana, Merlot, Sauvignon e Bianco del Bosco e le ‘Igt’: le produzioni più recenti come il Rosè di Fortana, il Montuni e i nuovi vini biologici nati dalla joint venture tra Tenuta Garusola e Mattarelli Vini.

L’uva ‘Fortana’ è oggettivamente la regina del territorio ferrarese e della "Doc Bosco Eliceo", denominazione di origine che nel 2021 "ha rivendicato - spiegano dal Consorzio - poco più di 780 ettolitri prodotti, più di 10700 bottiglie, di cui ben 220 ettolitri, oltre 29300 bottiglie, di Fortana Doc Bosco Eliceo". Nel Comacchiese esistono cloni plurisecolari di Fortana, che hanno superato il flagello della filossera e conservato l’ineguagliabilità del franco di piede; da essa si ottengono l’omonimo vino classicamente rosso e leggermente frizzante che si abbina un po’ a tutti i più tipici e tradizionali piatti della gastronomia territoriale ferrarese tra cui la selvaggina e la salama da sugo; ma soprattutto l’anguilla ed i pesci di valle. "Nonostante l’importante impegno economico assunto dalle aziende che vi partecipano, la vetrina del Vinitaly è sicuramente un appuntamento importante a cui partecipare. Questo consorzio, - spiega Emanuele Mattarelli, titolare dell’omonima azienda vitivinicola - pur piccolo che sia, sta aumentando il numero degli associati e la presenza sul mercato. L’enologia ferrarese è infatti fiera di portare all’attenzione del vasto pubblico della rassegna scaligera il suo vitigno autoctono, il Fortana, che in questi anni, nonostante una contrazione dei consumi del vino nel mercato interno, registra un aumento delle vendite sul mercato regionale e nazionale". "Per quanto riguarda l’annata agraria 2023 e’ chiaro che non possiamo dire ancora nulla - prosegue Mattarelli - ma veniamo sostanzialmente da un 2022 soddisfacente. Il settore vitivinicolo, a differenza di altri, è più preoccupato della troppa pioggia più che per la mancanza di acqua, ma è chiaro che la totale mancanza non è un bene per nessuno. Restiamo ottimisti per il 2023 come siamo soddisfatti della curiosità dimostrata dalle numerose persone che ci hanqui a Vinitaly". All’interno dello stand del Consorzio ferrarese sono rappresentate le aziende Tenuta Garusola, Mattarelli Vini, Corte Madonnina, Corte Beneficio, Azienda Vinicola Ca’ Nova, Azienda Vinicola Aleotti, Azienda Vinicola il Verginese, Azienda Gennari, Aziende Vinicola Val Testa.

Lauro Casoni