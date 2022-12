"Le frasi di Fornasini e la cultura sessista"

È pur vero che il capo del partito dell’assessore Fornasini è quello del ‘pullman di t***e’ per i suoi calciatori e di tante altre uscite di pessimo gusto e di indubbio sessismo. Eppure si sperava che un uomo brillante e intelligente come l’assessore al bilancio non scivolasse in modo così plateale sul ghiaccio del più trito maschilismo, peraltro in una sede istituzionale. E invece è successo che nel replicare alla consigliera Fusari, col suo usuale tono trionfale di chi ora occupa uno scranno più alto, l’assessore abbia usato questa frase: "È inutile che lei ora faccia la verginella". La frase resta lì a testimoniare quanto la cultura patriarcale continui a fare danni, quanti ne abbia fatti crescendo uomini che pensano e usano simili frasi. Il fatto che non abbia capito che l’offesa non era il tema politico sollevato, ma l’appellativo “verginella” dimostra ancora una volta il sessismo di cui è intrisa questa giunta, eccezion fatta per nessuno e nessuna. L’assessora alle pari opportunità Kusiak sedeva accanto al collega e non ha alzato un sopracciglio né dato segno di essersi sentita colpita dalla frase.

Ilaria Baraldi

Donne democratiche