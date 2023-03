"Le frazioni? Non basta un’apecar"

di Mascia Morsucci *

In merito allo spopolamento delle nostre frazioni, gli ultimi dati confermano quanto da noi più volte denunciato dall’insediamento dell’attuale giunta: Fabbri è riuscito ad esportare il modello dell’emorragia di residenti di Bondeno anche a Ferrara. Le motivazioni sono soprattutto legate alla chiusura dei servizi. Prendiamo ad esempio il tema della chiusura delle scuole: sono due anni che chiediamo a questa amministrazione di affrontare la questione del dimensionamento dei plessi con i dirigenti scolastici, per offrire a tutti i bambini del nostro Comune un’offerta di alta qualità del programma didattico e delle attività extracurriculari. Affrontare questo tema negli anni passati avrebbe significato governare una situazione critica che si stava già delineando. Invece la passività a cui abbiamo assistito porta al continuo depauperamento di servizi nei territori più decentrati del nostro Comune. Uno degli obiettivi di una città moderna dovrebbe essere quello di garantire istruzione di qualità in ogni parte del suo territorio: promuovere la permanenza delle scuole nelle frazioni ha l’obiettivo di mantenere un presidio educativo e culturale diffusi. Le piccole scuole tradizionalmente hanno da sempre creato rapporti con la comunità in cui sono insediate. La chiusura delle scuole, la chiusura delle banche nei territori fuori dalle mura, la chiusura dei centri di aggregazione e degli spazi sportivi e associativi, la chiusura dei negozi di prossimità, sono un’ inesorabile realtà alla quale questa Amministrazione ha assistito e sta continuando ad assistere da spettatrice inerte. Non basta un’apecar per migliorare la vivibilità delle nostre frazioni: senza servizi non c’è qualità e benessere di vita.

*Referente decentramento

segreteria unione

comunale Pd Ferrara