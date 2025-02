Le frazioni, prova d’esame. Studenti lungo il Po promossi a pieni voti: "Così rinasce il territorio"

In viaggio lungo il Volano, arriva l’esame finale. E gli studenti passano la prova a pieni voti. Si è concluso nei giorni scorsi, nella casa operaia di Denore, il percorso intrapreso dagli studenti del primo anno del corso di laurea per manager degli itinerari culturali, con la docenza del prof Giuseppe Scandurra. Tutor i soci del Cds (presidente Cinzia Bracci). Il tema, il territorio lungo il Po di Volano fra Viconovo e Parasacco, sulla riva destra; Fossalta e Sabbioncello San Vittore sulla riva sinistra. Territorio che è diventato il focus della ricerca degli studenti Unife. L’esame finale nella casa del popolo, una discussione in pubblico degli allievi.

Primo capitolo, le Case Operaie nel corso del ‘900, come hanno influenzato il territorio del Po di Volano, quale futuro è loro riservato. Una presenza sorta negli ultimi anni dell’800 a livello europeo, un luogo di ritrovo per operai. E anche qui, il giudizio è stato positivo. Poi, i ragazzi hanno presentato l’analisi della vita delle comunità, considerato lo spopolamento, le criticità del territorio e l’impatto che questo ha sul turismo. Scandurra ascolta, annuisce, ancora dieci e lode. A seguire, le tradizioni caratterizzanti i territori rurali e come si sono conservate o perse nel corso degli anni, studiando e proponendo varie forme di possibili itinerari. Poi il tema del turismo sostenibile, le possibili modalità di spostamento da adottare in questa zona, le strutture ricettive e le modalità di promozione dei servizi turistici offerti. Ora bisogna passare dalle parole ai fatti. Tra le proposte degli studenti, fare rete, valorizzare il paesaggio naturale incentrato sul Po di Volano e architettonico (chiese, ville e Unesco), inserire queste zone in percorsi più conosciuti, incentivare la partecipazione attiva da parte dei residenti creando opportunità di lavoro. Il pubblico, che ha assistito agli esami, ha preso la parola. La richiesta, quella di non disperdere questa ricerca, ricca di spunti. Il tutto è stato collegato ad una realtà più ampia ed oggi oggetto di dibattito da parte del docente, prof Giuseppe Scandurra: i tanti luoghi ed immobili, patrimonio pubblico, in stato di semiabbandono e inutilizzati, da riqualificare per una loro rigenerazione, per renderli fruibili per la comunità, idonei a trascorrere tempo libero ed incontrarsi; ridare centralità a territori che vanno perdendo attrattiva, con il rischio di abbandono di intere aree del Paese causato da collegamenti disagevoli, carenza di servizi ed opportunità di lavoro.

Nella provincia di Ferrara, luogo ’piatto’ e senza ostacoli naturali che non siano fossi o canali, fra i maggiori pericoli lo spopolamento e la desertificazione. E da queste considerazioni sorge una provocazione. La proposta di un percorso ’turistico’ fra le brutture presenti nel territorio, conseguenza della dissennata attività umana. Si torna al giudizio finale. Tutti promossi a pieni voti. In primis, le studentesse e gli studenti, che hanno accettato e vinto la sfida; tutti i docenti esterni, i volontari di Cds ed i cittadini della zona; i professori Giuseppe Scandurra, Davide Carnevale, Alessandro Raimondi, che perseguono una modalità di insegnamento che non si limita al chiuso delle aule universitarie ma si immerge nella realtà indagata e vede gli studenti protagonisti in prima persona della ricerca.