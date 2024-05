Le frecce tricolori sui cieli della città. Un omaggio al Palio

Sarà tricolore il cielo su Ferrara, domani alle 15.45, con il sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale in occasione della benedizione dei Palii. A darne comunicazione è il Comando Operazioni Aerospaziali, un’eccellenza internazionale che ha sede a Poggio Renatico, che pianifica e conduce operazioni aeree complesse in qualsiasi contesto, con comando e controllo sulle attività operative permanenti, 24 ore su 24, attraverso le Sale Operative nazionali presenti all’interno della base. I velivoli MB-339 P.A.N. delle Frecce Tricolori effettueranno un sorvolo su Ferrara in occasione della benedizione dei palii e dell’offerta dei ceri, evento che si terrà in Cattedrale e che conduce la popolazione nel vivo dell’edizione 2024 del Palio della Città di Ferrara tra i più antichi al mondo. Alle 15.45 di domani le Frecce Tricolori, nell’ambito di una missione programmata, voleranno sulla direttrice di Corso Martiri della Libertà, da nord a sud. L’evento su Ferrara rappresenta l’ultima uscita della P.A.N. prima dell’inizio ufficiale della "stagione", che partirà il giorno successivo con l’Air Show di Caorle e date anche in America.