Le Gev nel centro di Pontelagoscuro

L’immobile comunale del Centro civico di Pontelagoscuro ospiterà per i prossimi sei anni anche la sede dell’associazione Gev (Guardie ecologiche volontarie) di Ferrara. La concessione, approvata dalla giunta, con canone annuale di 1.440 euro, riguarda i locali al terzo piano dell’immobile di piazza Buozzi, che saranno utilizzati come sede dell’associazione e delle attività. Da sempre attive in campo ambientale, le Gev si occupano di interventi mirati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, alla raccolta di rifiuti speciali e pericolosi, alla tutela degli animali.