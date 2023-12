Le idee di Gramsci nel nostro tempo

Oggi alle 16.30 nella Sala verde della Cgil, Piazza Verdi, conferenza di Fiorenzo Baratelli (direttivo Istituto Gramsci) su ’Antonio Gramsci. Le sue idee nel nostro tempo’. Nel marzo 1924, da Vienna, Gramsci manda alla moglie Giulia una lettera in cui, con poche e intense linee, ricostruisce alcuni momenti fondamentali della propria maturazione politica. Tra l’altro scrive: “Che cosa mi ha salvato dal diventare completamente un cencio inamidato? L’istinto della ribellione…”. La conferenza cercherà di ricostruire, per grandi quadri analitici, il viaggio di Gramsci dalla ‘ribellione’ alla elaborazione del concetto di egemonia, categoria centrale nella sua visione filosofica e politica del socialismo da costruire sulla base del consenso. Si procederà partendo dalla concezione che aveva Gramsci della cultura in stretta relazione con la sua idea di politica, passando attraverso la ricostruzione per grandi linee di una teoria della soggettività umana contenuta nelle note dei “Quaderni” del carcere. Poi ci si soffermerà sulla spiegazione del prismatico concetto di egemonia. Per concludere con alcuni accenni a quattro ‘idee-chiave’ del suo pensiero: rivoluzione passiva; educazione e formazione; politica e partito politico; consenso. Per ultimo, alcune considerazioni sulla vita del grande sardo. Gramsci fu non solo pensatore e dirigente politico, intellettuale tra i più grandi del novecento e martire antifascista, ma anche ‘Maestro di vita’. Detto in estrema sintesi, ecco il cuore della riflessione che verrà proposta. E’ presente in Gramsci una connessione forte tra ‘crisi culturale-disordine sociale-catastrofe del carattere individuale’. La continua attenzione che Gramsci ha dedicato alla funzione della conoscenza e della cultura ha sempre agito dentro quella cornice di riferimenti ai problemi sociali e alla costruzione della personalità autonoma e critica di ogni donna e di ogni uomo. Di conseguenza ebbe, fin dai suoi scritti giovanili, ben chiaro come anche la passività fosse una potente forza storica attiva. Partecipazione critica alla vita politica e lotta contro l’indifferenza e la passività furono temi e obbiettivi sempre presenti nella teoria e nella pratica di Gramsci. L’iniziativa è organizzata dall’Istituto Gramsci, Spi-Cgil, Anpi, Cgil Ferrara, UduFerrara, Udi, Istituto di Storia Contemporanea.