Le idee diventano impresa: "Le esperienze di Cna fanno scuola in piazza"

Dopo mesi e mesi di lavoro e di preparazione, finalmente il Festival delle imprese e delle idee organizzato da Cna è andato in scena in Piazza Trento e Trieste. Una giornata intera di laboratori, dimostrazioni, seminari e convegni andati tutti sold out, culminata nella tradizionale e fortunatissima sfilata, organizzata per il quindicesimo anno consecutivo da Cna Federmoda, quest’anno intitolata Fashion on the Road. La giornata è stata inaugurata alle 9.45, presenti il direttore di Cna Matteo Carion, i vice Presidenti Jessica Morelli e Matteo Fabbri, la presidente di Area Fedrrara Valeria Ferri, l’assessore comunale Francesco Carità, la consigliera regionale Marcella Zappaterra e l’assessore al bilancio della Regione Paolo Calvano. "Abbiamo messo a disposizione della cittadinanza una serie di esperienze che rispecchiano il mondo, vastissimo, rappresentato da Cna – ha spiegato il direttore Carion – Desideriamo che i nostri concittadini siano messi in condizioni di comprendere meglio quello che le nostre imprese fanno, i valori e i principi a cui si ispirano". Le opportunità erano davvero tantissime. Si poteva fare esperienza di inglese con i propri bambini, costruire un gioco in legno, preparare una ciupeta ferrarese, esplorare la cabina di un camion, partire per un safari fotografico in centro, costruire con i Lego, assistere a una dimostrazione di edilizia sostenibile. E ancora: imparare a lavorare le ceramica, assistere a dimostrazioni di riciclo della plastica o di tecnologie per i processi aziendali. In serata, gran finale anch’esso sold out con il più classico degli eventi: la sfilata di Moda “Fashion on the Road” diretta da Rocco Cagnè: nel titolo la chiave di lettura della serata-evento che ha visto la moda scendere in piazza e in strada per vivere una serata glamour tra la gente e raccontare il percorso che ogni artigiano e commerciante del mondo fashion ha intrapreso. Ed ecco quindi i marchi che, con le proprie creazioni, hanno dato vita alla serata: Anteprima di Mirella e Andrea Avantaggiato; Atelier Le Mariage; Captivity di Gloria Bergamini; Incanto HandMade di Emanuela Iannice; L’Angolo della Luna di Ilaria Pezzetti; Le Schigghiate di Sabina Trotta; Maria Ielpo Gioielli; MT Fashion di Miriam Tirinzoni; Onda Fashion di Erika Forlani. Trucco e parrucco erano affidati a Wellness Time. L’evento ha anche il Progetto Eco-Fashion dell’Accademia Belle Arti di Bologna e il Progetto Silver Fashion Experience con Cna pensionati. Soddisfatto, come si può immaginare, il presidente provinciale Cna Davide Bellotti: "questo patrimonio di relazioni sociali e competenze – ha detto – va fatto conoscere il più possibile ai nostri concittadini".