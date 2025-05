Le idee prendono forma. È il Festival della progettazione europea

È stato presentato ieri, nel Giorno dell’Europa, a Palazzo Bevilacqua Costabili, il Festival della Progettazione Europea | European Projects Festival, a Ferrara dal 14 al 16 maggio. Un evento gratuito, con numerose iniziative nel centro della città, partendo dal Dipartimento di Economia e Management di Unife, sede del Festival. L’edizione ha come titolo ’Ideas Taking Shape | Idee che prendono forma’ e si articola su tre direttrici: Resilienza (il nostro presente), Futuro (i prossimi scenari) e Unità (coesione e solidarietà). E’ intervenuto il vicesindaco Alessandro Balboni: "Siamo orgogliosi di ospitare il festival, opportunità preziosa per rafforzare il dialogo tra istituzioni, cittadini e professionisti del settore". A entrare nel merito dell’evento è Alexandra Storari, presidente di Officine Europa e ideatrice del Festival. "In questa seconda edizione abbiamo voluto aprirci ulteriormente alla città, anche grazie al coinvolgimento di 20 associazioni del territorio, mettendo insieme un ricco programma di eventi che vanno dal cinema, al teatro, alla presentazione di libri". Era presente Massimiliano Mazzanti direttore del Dipartimento di Economia e Management e delegato per il Pnrr. Alla conferenza i consiglieri regionali Paolo Calvano e Marcella Zappaterra. Il programma prevede 40 appuntamenti in tre giorni e un’area espositiva dove organizzazioni pubbliche e private potranno presentarsi e creare occasioni di networking. Porteranno testimonianze oltre 15 Paesi europei e dal bacino del Mediterraneo. Due le sezioni speciali: Guest event dedicata a un progetto europeo che ha scelto il Festival come momento conclusivo: quest’anno sarà Future Narratives 2.0, cofinanziato da Erasmus+, con 50 ragazzi e formatori da Svezia, Germania, Grecia e Spagna. E Festival-off dedicata alle associazioni locali. Il Festival, promosso da Officine Europa, si svolgerà in diverse sedi, tra cui Palazzo Bevilacqua, l’Ariostea e Casa Lampronti. L’evento in collaborazione con gli istituti Vergani-Navarra e Einaudi.