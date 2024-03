Le imprenditrici accusano la crisi. L’anno scorso aziende in calo

Elette dalla giunta della Camera di commercio, per il triennio 2024-2026, le nuove componenti il comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Ferrara e Ravenna. Il presidente Guberti e il vice presidente Govoni hanno espresso alle presidenti uscenti, Antonella Bandoli e Gisella Ferri, la loro gratitudine per l’impegno profuso.

"Il mettersi in proprio di tante donne – ha sottolineato il vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni – non rappresenta solo una chiave per l’affermazione personale e professionale, ma soprattutto è un fattore fondamentale di crescita e sviluppo dell’intero territorio. Oggi bisogna investire ancora di più su chi aspira a mettersi in proprio, sostenendo le donne nel loro percorso imprenditoriale, dall’idea alla nascita dell’impresa, anche partendo dal mondo della scuola, per scoprire e orientare in anticipo le giovani vocazioni imprenditoriali". In provincia erano 7.574 (il 23,5% del totale) le imprese femminili alla fine del 2023, quota più elevata della media regionale (21,1%) e di quella nazionale (22,2%). 118 unità in meno rispetto al 2022, con una concentrazione stabile nel tempo che vede qualche calo in più nel commercio, nella manifattura e nei servizi turistici. Masi Torello (25,8%), Fiscaglia (25,6%) e Vigarano (24,9%) i comuni con il più alto tasso di imprese rosa, a Jolanda (20,0%) il più basso.

Nel comitato Arianna Silvestri - Carolina Smecca (Legacoop Estense – Legacoop Romagna); Silvia Pulvirenti - Mirella Paglierani (Confcooperative Ferrara Confcooperative Romagna); Patrizia Masetti (Agci Emilia-Romagna); Jennifer Felloni - Stefania Malavolti (Cia Ferrara – Cia Romagna); Eleonora Fiorani - Nicolina Anna Maria Cirelli (Cna Ferrara – Cna Ravenna); Elisa Marzola - Roberta Ricciardelli (Coldiretti Ferrara – Coldiretti Ravenna); Claudia Guidi - Antonella Marchini (Confagricoltura Ferrara – Confagricoltura Ravenna); Caterina Paparella - Giulia Gallamini (Confartigianato Ferrara – Confartigianato Ravenna); Paola Bertelli - Aida Morelli (Confcommercio Ferrara – Confcommercio Ravenna); Edi Govoni - Giovanna Todeschini (Confesercenti Ferrara – Confesercenti Ravenna); Benedetta Ceccarelli (Confimi Romagna); Gisella Ferri - Antonella Bandoli (Confindustria Emilia – Confindustria Romagna); Corinna Armuzzi (Cgil Ravenna, Cisl Romagna e Uil Ravenna); Sara Minelli (Cgil Ferrara, Cisl Ferrara e Uil Ferrara).