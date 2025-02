Le imprese aprono agli studenti. Progetto di formazione con Cna

Incontri con le imprese e laboratori pratici, per un ponte reale tra la scuola e il mondo del lavoro. Grazie al progetto "Lab-Or", presentato ieri mattina in municipio, ideato da Cna Bondeno in collaborazione con Comune, scuole e Spazio29, 15 aziende specializzate del territorio aprono le loro porte agli studenti delle scuole medie e superiori. I laboratori scandiscono le settimane fino a maggio e vedono protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Bonati", il Liceo scientifico opzione scienze applicate e l’Istituto professionale commerciale-turistico "Carducci" e Spazio29. Incontri in aula ma anche uscite didattiche.

"La porta del lavoro per i giovani di Bondeno può aprirsi anche grazie a questa progettualità – ha esordito il sindaco Simone Saletti –, per cui ringrazio Cna, le scuole, Spazio29 e le aziende tutte". Gli studenti incontreranno gli imprenditori del territorio, conoscendo professioni e mestieri: "I progetti sono calibrati sull’età dei ragazzi – ha spiegato Claudia Andreotti responsabile Cna Bondeno –. Spesso non conoscono le opportunità offerte loro dal territorio e perciò portiamo da loro le imprese. Il riscontro dei giovani è stato da subito positivo". "Un piccolo seme che in futuro potrà germogliare – hanno evidenziato Marco Pedini, presidente Cna Alto Ferrarese, e Matteo Carion, direttore provinciale, un’occasione per l’accrescimento personale che insegni l’importanza della piccola impresa". "Il territorio ha bisogno dei giovani e viceversa – ha aggiunto l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri –. Il mercato del lavoro è in continua evoluzione, ma Bondeno è una realtà in cui tutto si può fare".

Alla presentazione di ieri hanno partecipato i docenti del Carducci che seguono il progetto: Beatrice Fini, Barbara Lizzi e Santa Fortini.

"Portiamo felici questo progetto anche alla secondaria inferiore, in cui non c’è obbligo di alternare la scuola al lavoro – ha detto il dirigente del Bonati Luca Maiorano – per dare ai giovani un concreto collegamento con il mondo esterno, che ovviamente non si sostituisce all’importanza della didattica tradizionale". Gli studenti, più giovani, delle scuole medie avranno l’opportunità di confrontarsi da vicino con Bregoli Group, Aida Cucina Contemporanea, Ape System, Cartotecnica Sei, Azienda Agricola Cerutti, Il Forno di Casari Michele, Marisa Pezze e Bottoni, e Negrini e Michelini Costruzioni.

I ragazzi più grandi delle due scuole superiori svolgeranno invece i laboratori con Rebecchi Stefano, Le ragazze di Flò, Foto Ottica Grechi, Azienda Agricola Cerutti, Tenuta dei Cria, Teamplast, Zenit Professione Benessere e Freddi Nicolò.

Claudia Fortini