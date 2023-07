Le imprese che resistono Aziende: siamo a +104 "Crediamo nel futuro"

Il sistema delle nostre imprese continua a mostrare resilienza, insieme a qualche slancio di dinamismo. I dati del secondo trimestre di quest’anno evidenziano, infatti, un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese, con un aumento complessivo di

104 nuove aziende nel periodo aprile-giugno. Il risultato, sebbene rappresenti un segnale incoraggiante, è uno tra i meno brillanti nell’arco degli ultimi dieci anni.

Uno dei principali elementi che ha influenzato il quadro demografico delle imprese ferraresi nel secondo trimestre dell’anno è stato il basso numero di iscrizioni (404), il terzo peggior risultato del decennio, superato solo da quello pandemico del 2020 e da quello dello scorso anno. Allo stesso tempo, le cessazioni hanno sfiorato le 300 unità, valore che pur restando al di sotto della media del periodo pre-covid rappresenta il terzo aumento consecutivo nell’arco dell’ultimo triennio. E’ quanto emerge in sintesi dall’analisi trimestrale Movimprese relativa al periodo aprile-giugno 2023, condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna sui dati InfoCamere del Registro delle Imprese. "Gran parte delle nostre imprese non ha smesso di credere nel futuro e di portare avanti piani di investimento, seppur in uno scenario funestato dall’incertezza internazionale, da un conflitto bellico tutt’ora in corso e da costi dell’energia ancora lontani da livelli che si possano ritenere anche solo accettabili". Così Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, che ha aggiunto: "Sono stati avviati processi di fusione e di integrazione, tante nostre imprese si sono affacciate sul mercato dei capitali alternativi per rafforzare la posizione patrimoniale e aggredire con più decisione i mercati esteri, si è rivitalizzato il segmento delle start up (+16% rispetto agli anni della pandemia) e l’export provinciale è migliorato in qualità e si è evoluto in specializzazione. Ma il numero di queste imprese deve crescere in modo considerevole affinché si generi un impatto macro sul sistema economico provinciale".

Il ritorno a una dinamica delle aperture più in linea con il periodo pre-pandemia risulta più marcato solo per alcune delle forme giuridiche assunte dalle nuove imprese. In particolare, tra aprile e giugno l’anagrafe della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna ha fatto registrare sul territorio ferrarese un numero di aperture di società di capitale di poco inferiore allo scorso anno (77 contro 101). In linea con una tendenza in atto da tempo, fanno segnare un passo indietro rispetto agli anni pre-covid, le imprese individuali, la forma d’impresa più numerosa: 282 le aperture di nuove attività nel secondo trimestre di quest’anno, contro le 329 del 2019 anche se in ripresa rispetto allo scorso anno. Restano nettamente sotto la media del periodo pre-covid, le cancellazioni che, tra aprile e giugno, si sono attestate a 300 unità, anch’esse in continua crescita negli ultimi anni. Il bilancio tra aperture e chiusure, da sempre positivo nel secondo trimestre, risulta quest’anno inferiore per 31 unità rispetto allo stesso periodo del 2022, allontanandosi così dai migliori risultati dei secondi trimestri degli ultimi anni. Da notare come al bilancio del trimestre abbia contribuito anche la componente artigiana, che ha chiuso il periodo con un saldo attivo di 57 imprese (163 le iscrizioni di nuove imprese contro 106 cessazioni), in aumento rispetto a quanto si è verificato nel secondo trimestre 2022 (+49 unità).