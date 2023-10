Le imprese varcano i confini alla ricerca di nuovi mercati. Confronto con gli esperti

Sono oltre 400, secondo le stime della Camera di commercio, le imprese ferraresi e ravennati i cui prodotti e le strategie di business sarebbero pronti a varcare i confini nazionali. Tuttavia, queste aziende non hanno ancora deciso di prendere la strada dell’internazionalizzazione. E’ soprattutto a realtà come queste che è rivolto l’incontro promosso dalla Camera di commercio, Sace e Unioncamere con l’obiettivo di rafforzarne le competenze in tema di export e internazionalizzazione e approfondire analisi dei mercati e gestione del rischio per cogliere le opportunità di business. L’incontro si svolgerà a Ferrara, presso la sede territoriale della Camera di commercio, domani a cominciare dalle 10.45.