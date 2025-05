Le impressioni dei ragazzi: "È utile per farsi un’idea e orientarsi per il futuro"

Se per le numerose realtà imprenditoriali si tratta di un buono spazio dove poter presentare le proprie ambizioni e i punti forti, il ‘Career Day Unife’ è un’occasione enorme per gli studenti (o neolaureati), che non solo hanno modo di conoscere da più vicino le imprese del territorio, ma anche di presentarsi nel migliore dei modi e aumentare le speranze di poter trovare un lavoro nel futuro. Qui di seguito il pensiero di alcuni degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa.

"Questo giorno - ha affermato Virginia Conti - rappresenta una grande opportunità, soprattutto per capire quali sono le aziende con cui mi potrò affacciare dopo aver conseguito la laurea. In più ho modo di comprendere sin da subito cosa significa effettuare un colloquio di lavoro: la poca esperienza lavorativa spesso crea difficoltà in questi contesti, perché non sempre le aziende offrono un posto di lavoro stabile ai neolaureati. Oggi ogni studente ha modo di farsi una prima idea delle imprese del territorio e di capire che cosa scegliere per il futuro".

"Di certo è una prima esperienza - ha sottolineato Marialucia Fede - per approcciarsi al mondo di lavoro, che di base noi come studenti non abbiamo mai avuto. È un momento non solo formativo ma anche di vita, se così possiamo dire, perché dà un primo assaggio su quello che ci aspetterà in futuro. In questo campo non vieni formato: le abilità dello studente sono rilevanti, ma quando si affronta una nuova esperienza come quella lavorativa è tutt’altra storia. Personalmente avere modo di parlare già ora con alcune aziende mi tranquillizza su quello che mi aspetterà una volta fuori dall’Università".

"Inutile dire - ha spiegato Filippo Callegari - che questo evento è utilissimo per noi: non avrei mai immaginato di poter vivere un’opportunità del genere quando ho deciso di iscrivermi all’Università. È un modo efficace per ridurre la distanza fra studenti e aziende, permettendo a noi di conoscere da più vicino le dinamiche aziendali e di avanzare delle offerte lavorative. In più ci sono numerose aziende presenti oggi e questo ci garantisce di ragionare a fondo sul prossimo passo da compiere per il nostro futuro".

"È fondamentale - ha continuato Enrico Menegatti - perché capire il motivo per il quale stai effettuando questo percorso di studi è importante e ti dà un’idea su cosa poter scegliere per il tuo futuro. Durante gli studi ci sono corsi molto specifici su un argomento e questo può offuscare sul reale obiettivo finale. Tuttavia ogni stand di ogni azienda ti dà una prima impressione e questo è già uno spunto su cui poter riflettere".

"Il Career Day Unife - ha concluso Giulio Tosi - è un’occasione d’oro per trovare un’occupazione nel mondo del lavoro, ma anche se non mi interessasse nessuna di queste imprese, per lo meno riesco a comprendere chi opera sul nostro territorio e che cosa cercano. C’è poi da dire che a me nessuno ha insegnato come affacciarmi al mondo del lavoro, ma al contempo mi ritengo fortunato perché le piccole medie imprese locali sono aperte a nuovi volti. A tal proposito, poter già parlare con loro questa mattina è davvero fondamentale per me".

Riccardo Fattorini