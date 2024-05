Le ‘Impressioni’ di Paolo Fabbri. Tributo in cornice al Grande Fiume

Un luogo che non ha tempo. L’attualità delle rappresentazioni di Paolo Fabbri, presenti nella mostra ‘Impressioni’, sta nel soggetto: il Po, il fiume nella sua desolazione padana e sospesa, primonovecentesca e ancora contemporanea. L’esposizione delle opere, una dozzina, nella Sala Nemesio Orsatti del Centro Civico di Pontelagoscuro dal 18 maggio al 2 giugno.

La rassegna organizzata dalla Pro Loco Pontelagoscuro per il progetto ‘Vivere Insieme il Fiume Po’, promosso dal Comune di Ferrara e coordinato dal Comitato Vivere Insieme, è di fatto un omaggio al Po. In parete anche una dozzina di olii sempre a tema paesaggi e vita rurale, ripresi con la tecnica dell’impressionismo. Paolo Fabbri nasce a Saletta di Copparo, nel 1919. Inizia a disegnare fin da piccolo, il primo quadretto lo dipinge a otto anni. A dieci anni affronta la morte del padre e la perdita del mulino di famiglia. Seguono difficoltà economiche, che lo portano a fare il garzone, a 14 anni, in una cartolibreria. Alla fine del conflitto mondiale inizia il lavoro all’Aniene, come analista. L’Aniene poi diventerà Solvay e Fabbri farà l’archivista fino alla pensione. Nel frattempo, continua a studiare l’arte e a disegnare. Aderisce nel ’45 al Circolo Artisti Dilettanti e la sua carriera prosegue. Nel 1958, dipinge ‘Micropaesaggio padano’, all’epoca considerato il dipinto a olio più piccolo del mondo. Nel ’65 entra nell’Accademia de ‘I 500’, diventa membro dell’International American Institute di Washington, nell’Accademia Internazionale di Paestum e in quella Tiberina, a Roma. Nel dicembre del 1969, fonda e dirige per 21 anni la scuola di pittura Pomposia. Espone alla Biennale di Malta, la direzione della XII Biennale Europea gli assegna il Grand Prix medaglia d’Oro nell’88. Partecipa a 300 mostre, esponendo in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Usa, Brasile, Korea, Cina, Giappone. All’incontro, ieri, l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, la figlia dell’artista Maria Elisabetta Fabbri, il presidente della Pro Loco Pontelagoscuro Giovanni Pecorari e Roberto Segala, presidente del Comitato Vivere Insieme di Pontelagoscuro.

Francesco Franchella