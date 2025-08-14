Le indagini del commissario Savignoni: "A puntate con Universi Incredibili"

L’autore centese Marco Cevolani, conosciuto per aver creato personaggi come Samuel Bertelli e Mattia Rosetti, torna con una nuova figura. Sarà "Il commissario Savignoni".

"Questa inedita serie sarà pubblicata a puntate sul sito di Universi Incredibili, un progetto editoriale curato dalla Biblioteca di Mattia che si propone di offrire storie inedite di autori locali. Savignoni non è un eroe da prima pagina, né un burocrate grigio e anonimo – dice Cevolani –. È un uomo pratico e risoluto, dotato di una calma quasi imperturbabile anche di fronte alle situazioni più intricate. La sua figura è quella di chi porta ordine dove regna il caos, di chi ha il compito ingrato ma essenziale di ripristinare la legalità e la funzionalità in enti locali commissariati per le ragioni più disparate: scandali, dimissioni in massa, dissesti finanziari o gravi inadempienze".

E spiega. "I lettori potranno seguire le sue avventure in formato digitale, esplorando misteri e intrighi narrati con lo stile avvincente e la profonda conoscenza del territorio – conclude Cevolani –. La scelta di pubblicare a puntate su ’Universi Incredibili’ sottolinea l’impegno nel voler raggiungere un pubblico sempre più ampio, sfruttando le potenzialità del digitale per un’esperienza di lettura fresca e coinvolgente".