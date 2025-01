Le innovazioni della chirurgia robotica, esperti a confronto

La chirurgia robotica al centro di un nuovo appuntamento scientifico organizzato a Ferrara. Nelle giornate di domani e venerdì, nell’aula magna dell’ospedale di Cona, si svolgerà la masterclass internazionale sulla rettopessi robotica. L’evento è organizzato da Simona Ascanelli, Nicola de’Angelis e Carlo Alberto Schena dell’unità operativa di Chirurgia mini-invasiva robotica dell’apparato digerente dell’azienda con la collaborazione del servizio formazione e processi della docenza integrata (diretto da Marilena Bacilieri), del servizio ‘Ict – Area innovazione e sviluppo” (diretto da Luca Chiarini) e dell’Ingegneria clinica (diretta da Gianpiero Pirini). Si tratta di un appuntamento internazionale che nasce per approfondire una procedura chirurgica robotica, la rettopessi protesica, che si esegue per una patologia molto diffusa soprattutto nelle donne, ovvero il prolasso rettale e il prolasso pelvico. La masterclass si articolerà in due giornate.