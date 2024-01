Le insidie della rete ‘Sparisce’ la pagina web dei Musei di arte antica: "Tecnici già al lavoro"

Sparisce il sito web dei Musei civici di arte antica. Al suo posto, una misteriosa pagina web con scritte in lingua straniera. L’inaccessibilità del portale e la comparsa dello strano sito ha subito fatto scattare l’allarme hacker, memori anche dell’attacco informatico sferrato l’estate scorsa al Comune. Ma, a quanto pare, non sembrerebbe trattarsi di un raid mirato a colpire il museo. "Si tratta – ha spiegato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – di un cosiddetto ‘defacciamento’. Parliamo di ‘motori’ automatici che battono tutti i siti fino a che non trovano quelli un po’ più vetusti e gli cambiano la pagina, inserendo altro. Magari una pagina pubblicitaria o di scommesse". Insomma, al di là del disagio non dovrebbero questa volta esserci rischi legati a dati sensibili o questioni di privacy. "I tecnici di Lepida sono già al lavoro – aggiunge l’assessore –, la pagina verrà ripristinata entro domani (oggi, ndr) e si procederà alla migrazione, peraltro già iniziata di recente, a un sito più sicuro". Già in serata gli operatori informatici aveva disabilitato la raggiungibilità del sito. A breve dunque, la situazione dovrebbe ritornare alla normalità con la consueta pagina web dei Musei civici di arte antica.

Al di là della natura del disguido informatico che ha riguardato il portale dei musei civici, l’accaduto ha suscitato preoccupazione a più livelli. Soprattutto a seguito, come accennato, del devastante attacco hacker dell’estate scorsa. A sollevare il tema, chiedendo lumi anche sulla sicurezza informatica dei sistemi comunali, è il consigliere comunale del Pd Davide Nanni, il quale ha depositato un’interpellanza sull’accaduto. "Nonostante le segnalazioni fatte da alcuni utenti già nel tardo pomeriggio di ieri (martedì, ndr) –, non è stata data ancora nessuna comunicazione ufficiale del disservizio e delle tempistiche di ripristino del sito in oggetto né sui canali di informazione istituzionale del Comune né sulle pagine social del sindaco, che da alcuni giorni sembrano ospitate solo attacchi a esponenti politici di parte avversa". Fatta questa premessa, Nanni chiede al sindaco se, "anche alla luce di quanto accaduto in estate, sono state prese misure adeguate per rafforzare la sicurezza informatica del Comune e delle realtà istituzionali da esso dipendenti".

Federico Malavasi