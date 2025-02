"Le linee di mandato di Fabbri? Un trattato di sogni e grandeur, ma senza i presupposti"

Sempre più... propaganda. Potremmo intitolarle così le linee del secondo mandato dell’amministrazione Fabbri. Da questa specie di trattato dei sogni scaturisce una visione assolutamente provinciale nel goffo tentativo di fare di Ferrara una grandeur di cui non si colgono i presupposti.

Inizia così l’intervento della consigliera comunale dei 5 Stelle, Marzia Marchi (nella foto), che continua. "Il sindaco si sta immedesimando in un novello Duca. Dal Duca al Dux il rischio è dietro l’angolo soprattutto quando inneggia alla famiglia cristiana. Il programma contenuto nelle linee, al di là della ridondanza del refrain “Sempre più”, è semplice oltre che ripetitivo e si traduce nel tentativo di promuovere il “brand Ferrara”, ovvero definire tutto quello che si svolge, si vede e si mangia a Ferrara, bello e identitario al punto di far sorgere un incontenibile desiderio mondiale di venire qui come turisti paganti.

Questa enfatica valorizzazione di tutto ciò che è storico, tipico e identitario risulta soprattutto ad opera degli investimenti privati, che possono arrivare da qualsiasi parte del mondo per beneficiare di incentivi ad hoc e procedure semplificate. La città disegnata nelle linee programmatiche non produce ma si vende: non una parola sulle modalità per sviluppare lavoro, salvo l’appartenenza alla Zona Logistica Semplificata (ZLS) nella quale ricadiamo per decreto, la cui utilità è tutta da sperimentare.