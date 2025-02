"Le linee di mandato di Fabbri sono prive di visione e concretezza"

Non si spegne il dibattito sulle linee di mandato presentate dal sindaco Alan Fabbri. Il Pd non lesina le critiche nei confronti del documento definito dal gruppo consiliare dem "a dir poco lacunoso". Non solo. Il Pd critica anche il comportamento del sindaco Fabbri, che ha disertato la presentazione ufficiale delle linee programmatiche: "Dimostrando un grave disprezzo verso le istituzioni democratiche e i cittadini ferraresi. Dopo sette mesi di ritardo, il Consiglio Comunale sarebbe dovuto essere il luogo di un confronto serio e trasparente, nel rispetto delle norme statutarie. Invece, il sindaco ha preferito eludere il dibattito, seguendo la seduta da remoto e limitandosi a un intervento superficiale. Tale atteggiamento arrogante ha costretto i nostri consiglieri, insieme agli altri gruppi di minoranza, ad abbandonare l’Aula in segno di protesta. Le linee di mandato del sindaco Fabbri, rese pubbliche con un ritardo di 245 giorni, sono prive di una visione strategica per il futuro della città. Come evidenziato dai nostri rappresentanti in Consiglio, il documento manca di risposte chiare su temi fondamentali quali la sicurezza, lo sviluppo economico, la gestione delle crisi aziendali (Berco, Petrolchimico, Vm) e la dinamica demografica. L’assenza di politiche attrattive per affrontare la crisi demografica e la carenza di opportunità lavorative dimostra l’incapacità dell’attuale amministrazione di delineare un progetto di crescita per la nostra comunità". Il Pd appoggia in tutto e per tutto la linea del del gruppo consiliare dem che ha "denunciato la totale assenza di concretezza nelle proposte della Giunta Fabbri: si parla di digitalizzazione e nuove opportunità lavorative senza indicare risorse e modalità operative. Temi cruciali come la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e la rigenerazione urbana vengono ignorati, mentre la sicurezza viene ridotta a mere misure repressive. Il capogruppo Massimo Buriani (foto) ha messo in luce la metodologia opaca adottata dal sindaco, che ha impedito un confronto costruttivo, svilendo il ruolo del consiglio comunale e mortificando il dibattito democratico, evidenziando l’atteggiamento irrispettoso del sindaco e la sua disattenzione verso le frazioni e le esigenze della cittadinanza". Ed ecco le conclusioni dei dem: "Condanniamo l’uso strumentale delle risorse pubbliche da parte dell’amministrazione, finalizzato alla propaganda politica".