"Le macchine rubate all’Ex Orbit? Trovate grazie a cittadini e militari"

"Un bel risultato, che dimostra la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Auspichiamo che le indagini permettano di identificare a breve i responsabili del reato e che questi siano consegnati alla giustizia". Così il sindaco di Vigarano Mainarda Davide Bergamini, sottolinea la vicenda che ha portato, giovedì mattina in seguito ad un’operazione di controllo dopo una segnalazione ricevuta da alcuni cittadini, i Carabinieri di Vigarano Mainarda, a rinvenire all’interno dell’area "ex Orbit" alcuni mezzi rubati. I mezzi rinvenuti sono in totale cinque, tra i quali due trattori agricoli, ed altri tre mezzi per escavazione e cantiere. Uno dei camion era ancora carico di ghiaia. Mezzi importanti, efficienti, in ottime condizioni, rubati e nascosti, di certo durante la notte, dai ladri nella ex Orbit probabilmente per essere poi venduti sul mercato nero. Sono mezzi i cui furti, avvenuti nei giorni scorsi soprattutto nella zona di Poggio Renatico, erano tutti stati denunciati dai proprietari ai quali le forze dell’ordine sono riusciti a risalire. Tutto è partito grazie ad un gruppo di ragazzini che passeggiando in campagna con gli amici, notando da lontano attraverso i vetri rotti e lo squarcio del capannone della ex azienda andata in fiamme più di vent’anni fa, i mezzi, invece di addentrarsi in un’area spettrale sono andati a casa segnalando ai genitori di aver visto mezzi nuovi in una zona abbandonata ed insolita. Il senso civico che muove ogni azione sensata, ha fatto in modo che i genitori avvertissero le forze dell’ordine chiedendo di verificare quella che fino a quel momento era solo una perplessità espressa dai ragazzi. L’azienda, che era colma di plastica e che è al centro di una lunga vicenda giudiziaria, vede ancora cumuli di ceneri abbandonati in una ferita al territorio che resta ancora aperta. Il capannone nel quale i ladri avevano nascosto i mezzi è da un lato squarciato per l’incendio, i vetri sono sfondati, ma nella zona non abita nessuno. Vicino c’è il centro di raccolta dei rifiuti. Impossibile notare movimenti di mezzi durante la notte. "Ieri mattina sono stato contattato dal Comandate della Stazione Carabinieri di Vigarano Mainarda – racconta il sindaco - il quale mi informava che una pattuglia si trovava sul luogo dell’accaduto e mi comunicava la necessità di entrare all’interno dell’area. Sono rimasto sorpreso di apprendere che questo luogo sia stato utilizzato come deposito per mezzi rubati".

Claudia Fortini