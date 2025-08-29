Le maglie con la storia

"È anche in onore della coreografia della curva Ovest". Aggiunge questo dettaglio Massimiliano Mamini al termine della presentazione delle nuove maglie spalline, con riferimento alla seconda t-shirt, anche detta Away, che ritrae San Giorgio che uccide il drago. Coreografia tra le più belle rappresentate dalla Ovest, ovvero il San Giorgio biancazzurro che uccideva il dragone rossoblù, in occasione di Spal-Bologna del 2018. Proprio il direttore commerciale Mamini, ieri al centro Fabbri, ha salutato i partner Erreà e Adamant, rappresentati dal proprietario nonché vicepresidente Roberto Gandolfi, e dall’ ad Riccardo Marchetti. "La collaborazione con Erreà rappresenta per noi qualcosa di importante – spiega Mamini –, non solo una fornitura tecnica, ma un passo verso innovazione, qualità e identità. Le maglie raccontano chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo arrivare. Allo stesso modo siamo orgogliosi di avere accanto Adamant, condivide i nostri valori e ha scelto di sostenere con entusiasmo e fiducia il progetto".

"Anche in passato abbiamo vestito la maglia della squadra di questa città – racconta Gandolfi di Erreà, realtà parmense fondata dalla sua famiglia –. Per noi rappresenta una partnership importante, pensiamo che qui ci sia una grande cultura sportiva e di calcio. Metteremo tutta la nostra professionalità. Per noi è un discorso molto importante quello della sostenibilità non solo ambientale ma anche economica e di coinvolgimento delle persone. Tra le aziende di Team Wear siamo gli unici ad avere la certificazione Oeko Tex, già dal 2008, che significa che i nostri prodotti non rilasciano sostanze nocive. Entro il 2030 abbatteremo le emissioni come azienda del 30% e cercheremo di arrivare almeno ad un 20% di prodotti riciclati". Poi ecco Mattia Pin, sempre di Erreà: "Nella tradizionale maglia Home abbiamo inserito la dicitura Ars et Labor Ferrara. Alla Away abbiamo cercato di dare una personalità forte usando San Giorgio e il drago, una base nera con secondo colore petrolio molto particolare". Chiude Riccardo Marchetti di Adamant: "L’attenzione alla sostenibilità di Erreà non può che farci piacere, dato che noi ci occupiamo di energie rinnovabili. Ci teniamo a supportare il territorio e lo sport, di Ferrara in particolare, per via anche dei miei legami personali con la città. La mia famiglia aveva origini ferraresi. Abbiamo deciso di mantenere lo stesso livello di sponsorizzazione della C anche in due serie inferiori, il modo giusto per riportare a Ferrara il calcio che merita".

Intanto volano gli abbonamenti: 2.024. Infine la società ha tesserato il difensore Marcos Chazarreta, classe 2003, che indosserà la maglia numero 5.