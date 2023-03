Le malattie dell’occhio, incontro con gli oculisti per la prevenzione

Oggi alle 18, alla sala Arengo del Comune di Ferrara, si terrà un nuovo incontro divulgativo organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Ferrara Cambia. Il Dott. Nicola Cosentino, medici chirurgo oculista parlerà sul tema “Le malattie dell’occhio e la loro prevenzione”. Con termini semplici e accessibili a un pubblico non specialistico, sarà illustrata l’anatomia dell’occhio e delle sue funzioni per capire meglio le patologie che lo possono colpire e della prevenzione che permette una diagnosi in tempo reale evitando così complicanze.