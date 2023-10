‘Le mani sul cuore’. Il 118 in piazza

Il 118 scende in piazza, anzi, nelle piazze. Dopo dieci anni di onorata attività nel cuore del capoluogo, infatti, l’undicesima edizione della manifestazione ‘Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore’ si espande e coinvolge tutto il territorio, con eventi non solo a Ferrara ma anche a Cento, Argenta e Lagosanto nella giornata di sabato. L’evento, curato dai professionisti infermieri e autisti del 118 Ausl con la collaborazione dei volontari e con il patrocinio dei Comuni delle città coinvolte, è promosso in occasione di ‘Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmnare’. Quattro appuntamenti con un unico obiettivo: informare sulla rilevanza dell’arresto cardiaco improvviso e l’importanza di conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita.