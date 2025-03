’Le mardì gras... a modo nostro’ con Lama’s Band e Duilio Pizzocchi

Un Martedì Grasso tutto basato sullo scherzo e l’indulgenza, in linea con il significato antico del Carnevale, che fa della parodia e della comicità il suo primo centro. Al divertimento, il Gruppo dei 10 non può che aggiungere la musica, per una serata che si preannuncia, quantomeno, come movimentata. Quest’anno, l’ultimo giorno della settimana di Carnevale, cioè oggi, si festeggia allo Spirito di Vigarano Mainarda. Le mardì gras – a modo nostro è il titolo dell’evento, che ambisce a connettere la tradizione del Carnevale emiliano e centese al Mardi Gras, annuale celebrazione del Carnevale a New Orleans. Allo Spirito, lo spettacolo partirà già dalla cena: il locale, infatti, non servirà le solite tre portate, ma farà divertire gli ospiti con diverse sorprese culinarie, dal pasto vero e proprio fino al dolce (con i classici di carnevale, dalle frittelle ai crostoli), che verranno gustate durante il concerto introduttivo della Lama’s Band.

Formata da Renzo Fenzi (voce), Luca Beccati (tastiere), Elio Rebecchi (chitarra elettrica), Elio Bertelli (chitarra elettrica), Franco "Molly" Molinari (basso elettrico) e Marco "Cinghiale" Govoni (batteria), la band inizierà a suonare pezzi scoppiettanti di fronte ai commensali, con un repertorio di canzoni molto note e tutte da ballare. Subito dopo, salirà sul palco Duilio Pizzocchi, bolognese doc, comico e cabarettista, che presenterà uno dei suoi divertenti monologhi, con qualche riferimento al Carnevale. Alle risate seguirà nuovamente la musica, per la terza parte del mardì gras, affidata alla Tiger Dixie Band, anima jazz della serata. Formata da Paolo Trettel (tromba), Fiorenzo Zeni (sax tenore e clarinetto), Luigi Grata (trombone), Andrea Boschetti (banjo), Giorgio Berberi (sax basso), Daniele Patton (batteria), la Tiger Dixie è una delle poche band a livello internazionale che si dedica sistematicamente al recupero del jazz degli ‘anni ruggenti’, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale. Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e del Ragtime, sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca. Il sound generale è però filtrato attraverso le esperienze artistiche più moderne dei singoli musicisti, che si fondono sui vari piani dell’esecuzione, dall’arrangiamento all’improvvisazione. Per la chiusura dell’evento, salirà di nuovo sul palco la Lama’s Band, che cambierà il ritmo, all’insegna di ballad più lente e meno carnevalesche, per ritornare con tutta calma alla normalità, sempre a suon di musica. Appuntamento per stasera, a partire dalle 20 (cena e a seguire concerto). Per prenotazioni, tel. 0532436122.