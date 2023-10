Le maschere dell’amore di Pasetti. Un libro che racconta sentimenti

E’ stato presentato, nei giorni scorsi, in una sala della Camera di Commercio, il nuovo romanzo di Alessandro Pasetti. Davanti ad oltre cinquanta persone che hanno affollato la sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara è stato presentato il suo secondo romanzo “Le maschere dell’amore” edito da dalla casa editrice Minerva.

Il libro scava tra le pieghe dell’amore, indagando in modo quasi crudele, all’interno di una

crisi matrimoniale. Dentro questa storia che regge il romanzo, ci sono bel altre cinque storie d’amore. Un florilegio di passioni e di amori, nel quale ogni lettore saprà trovare qualcosa che assomigli alla sua. La presentazione, che è stata condotta da Alessandro Mistri, direttore artistico del gruppo dei dieci, si è giovata della recitazione di Nicoletta Poli, filosofa e scrittrice, e di Annalisa Piva, consulente editoriale. "In queste storie le maschere – ha detto Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Ferrara e Ravenna – invece di nascondere svelano ciò che siamo, così ogni lettore, pagina dopo pagina, troverà la sua maschera". Non sono mancati gli interventi del pubblico, puntuali e molto profondi, perché quando si parla d’amore ognuno ha una sua verità, ma non sono neppure mancati i momenti di ilarità, quando Pasetti ha detto che le storie che ci sono nel libro gli sono state raccontate da amici. Pasetti è nato a Ferrara, dove lavora e risiede. Giornalista professionista, nel 2001 ha aperto una società di eventi, ufficio stampa e comunicazione, Made Eventi. Ha lavorato con il premio Oscar Sophia Loren, lavorando per Rai Due al conferimento della sua cittadinanza onoraria. È laureato in filosofia e nel 2021 è uscito il suo primo romanzo: ‘Amori sulle dita di una mano’ (Albatros). Nel 2023, con ‘Le maschere dell’amore’ (quando ancora era inedito), si è aggiudicato il premio di Cattolica, classificandosi al primo posto su 472 romanzi in gara. Di seguito la trama: "un uomo diviso fra due donne, un amore diviso da dubbi e incertezze. Un matrimonio che si perde, come tanti, sfinito dalla stanchezza, l’incontro con una donna diversa, contagiata dal male di vivere".