"Le mie barche bloccate dal ponte"

"Credo sia un fatto gravissimo ed inaccettabile quello che mi è successo, la mancanza di una preventiva comunicazione e il totale disinteresse per gli imprenditori". Lo dice Gianni Orlandini della nautica del Delta, nata nel 1985 che ha già venduto almeno 1.300 imbarcazioni con un team, guidato dai coniugi Gianni e Antonella, affiancati dai figli Simone e Linda. Presente nei saloni nautici di Genova, Cannes, Venezia e Dusseldorf. Conta punti vendita a Lido degli Estensi, Marina di Ravenna, Lignano Sabbiadoro e Codigoro. "Un cliente dal Friuli viene a ritirare la sua imbarcazione nel nostro salone, dove le nostre barche costano dai 200 ai 300mila euro – spiega – e come sempre lo faccio accompagnare da un mio marinaio per raggiungere la foce tra Comacchio e Codigoro. E’ tornato indietro e mi ha detto che sotto il ponte della statale Romea c’è un’impalcatura, per lavori, che consente un transito al massimo di una canoa. Il cliente si è adirato ora dovrò fargli portare la barca fino in Friuli con costi ingenti che dovrò sobbarcarmi – prosegue Orlandini – per non perdere la reputazione". L’ordinanza di chiusura del ponte emessa dalla Regione per lavori di Anas, prevedeva il blocco del transito dallo scorso 2 aprile fino al 28 di questo mese ed era stata emessa il 28 marzo. Consentiva il passaggio nei giorni festivi ed eventuali altri transiti dovevano essere comunicati con 10 giorni di anticipo. "Io non sono stato avvisato di nulla – riprende Orlandini –, una grande mancanza di rispetto per me e tutti gli operatori che insistono sull’asta del fiume. Se l’avessi saputo per tempo mi sarei organizzato, poiché in questo periodo delle vacanze pasquali, per precise pattuizioni contrattuali con i miei clienti dovevo consegnare almeno 10 imbarcazioni che non potrò eseguire per questo blocco che mi farà subire gravissimi danni sia economici che reputazionali. Spiace come anche il comune di Codigoro non ci faccia una grande figura poiché si vede che chiunque può fare lavori o chiudere fiumi senza che l’ente sappia nulla come mi ha riferito un’assessore". La lettera dello studio legale di Orlandini ha sortito l’effetto che la Regione ha rettificato l’ordinanza, chiedendo ad Anas di comprimere i lavori e pertanto il blocco della navigazione non sarà più fino al 28 ma terminerà 10 giorni prima ovvero venerdì prossimo.

Claudio Castagnoli