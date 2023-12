Le modelle sfilano tra lagune e valli

Modelle della porta accanto, il rosso del trucco e degli abiti sullo sfondo tendente al grigio delle lagune e del marmo imperante nei palazzi di Comacchio. Una scatola di anguille marinate ai piedi di una ragazza che, abito bianco da fiaba, sembra un po’ rivolgere lo sguardo a quella confezione, un po’ il simbolo della cittadina che di pesca vive, tra canali, valli e ponti.

Si intitola ‘Beyond’, filmato che ha voluto raccontare la doppia bellezza – quella della natura e delle modelle con i loro abiti da mille e una notte – e che ha conquistato il secondo gradino del podio al Sarajevo Fashion film festival. Esulta il regista Rossano Maniscalchi, che ha fotografato i personaggi più importanti del nostro tempo. Nei suoi scatti, chiusi nel profilo di una cornice, Dario Fo, Mikhail Gorbachev, Barack Obama, Rita Levi Montalcini, Alain Delon, Arnold Schwarzenegger, Michelangelo Antonioni. "Siamo arrivati secondi dopo la casa di moda di Valentino, un ottimo risultato. Che ha il sapore del miracolo", sottolinea con orgoglio. La pellicola è stata girata lo scorso autunno ed ha come protagoniste le creazioni della maison di Patty Farinelli. Il film fashion è stato patrocinato dal Comune di Comacchio e presentato in anteprima mondiale nel corso di Star Fashion Moda Cinema Premio Laguna. La finale è stata una vera e propria sfida tra maison, a contendersi il titolo di miglior documentario le produzioni dedicate alla storia delle case di moda di Valentino, Cloè e il nostro ‘Beyond’. E gli abiti della maison Farinelli della designer Patty Farinelli hanno svettato molto in alto, a sfilare nella cornice di un ambiente – il Delta del Po – che si impone per la sua unicità. Il Sarajevo Fashion Film Festival è un festival cinematografico internazionale che si tiene ogni anno nella Capitale della Bosnia-Erzegovina. Concorrono film di moda, pubblicitari, video musicali e documentari sull’industria della moda. Una vetrina dove svetta la bandiera di Comacchio, con la distesa d’acqua, i sorrisi delle modelle, quelli abiti che fanno girare la testa. Al mondo.

