Le mosse della sinistra. Pd, Ferri lascia il Consiglio. Subentra Elia Cusinato

di Federico Di Bisceglie

Una surroga e un appuntamento, probabilmente destinato a fungere da spartiacque. Nel Pd, c’è movimento. La consigliera comunale Caterina Ferri (nella foto), l’altro giorno in commissione consiliare, ha rassegnato le sue dimissioni. "Voglio dedicarmi a tempo pieno al lavoro" ha detto la consigliera ringraziando il partito per "il capitolo importante della mia vita" che si è chiuso. Al suo posto, tra i banchi dell’opposizione, entra Elia Cusinato. Lo si vedeva, nei giorni scorsi, in maglietta rossa a servire ai tavoli della Festa de l’Unità di Pontelagoscuro. Ventitré anni, Cusinato rientra nella filiera delle reclute di rito talmelliano. I giovani militanti che affiancano il segretario comunale dem, Alessandro Talmelli, in segreteria e non solo. Peraltro, il neo consigliere condivide con Talmelli anche la provenienza geografica: Francolino. Gli equilibri interni al partito sono mantenuti.

Ma la surroga di Cusinato non è l’unica cosa che sta accadendo dalle parti del centrosinistra. Finita la festa di Ponte, da cui si pensava potesse uscire definitivamente il nome del candidato (o della candidata), bisogna serrare i ranghi. E, dopo il ‘famoso’ incontro del Barco con tutte le forze di opposizione, ci sarà una ‘replica’ ma forse a ranghi più stretti. È in programma infatti per domani sera l’incontro del tavolo delle opposizioni.

I temi al centro della discussione saranno diversi. A partire proprio dall’individuazione del profilo da proporre in antitesi al sindaco Alan Fabbri nella primavera prossima. In queste settimane di dibattito serrato, c’è già stata una parziale ‘scrematura’ di chi potrebbero essere i compagni di viaggio del Pd nell’avventura di opposizione. Sarà interessante, sotto questo profilo, osservare i presenti alla riunione di domani. Ancor più utile sarà tuttavia notare le assenze. "Non è un caso che l’incontro sia stato organizzato a Boara. Ripartiamo dalle frazioni", commenta un esponente della minoranza.

La domanda ricorrente, posto che il Movimento 5 Stelle ha già fatto un endorsment all’avvocato Fabio Anselmo (qualora quest’ultimo dovesse scegliere di candidarsi), è legata al terzo polo. Cosa farà Azione? Italia Viva, sul punto, è già stata chiara. Insomma, diverse nubi si addensano ancora sul Sol dell’Avvenir.