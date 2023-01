Le mostre a porte aperte

Ultimi giorni di mostra per Piero Guccione. Mistero in piena luce, fino a domani al Padiglione d’Arte Contemporanea. Ferrara celebra il maestro del Novecento, che per Vittorio Sgarbi, "dopo la morte di Fontana, Gnoli e Burri ha rappresentato la sintesi suprema di pittura figurativa e astratta" in Italia. L’esposizione, organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune con Il Cigno Arte e l’Archivio Piero Guccione. Apertura dalle 10 alle 18.

Palazzo Bonacossi, mostra Vittorio Cini. L’ultimo doge fino al 26 febbraio (ingresso gratuito). Attraverso le opere di ventotto artisti viene evocata la vicenda umana e professionale di questo illustre ferrarese. Orari: venerdì 15-18.30 sabato e domenica 10.30–18.30.

Proseguono le esposizioni al Castello Estense. La mostra La realtà del sogno, fino al 22 gennaio, presenta oltre cento opere, tra dipinti e sculture, attraverso le quali viene indagato l’ampio e articolato percorso di Carlo Guarienti (99 anni). Sempre al Castello c’è la mostra dossier La memoria infedele. La seduzione delle immagini da de Chirico a Schifano prorogata fino al 20 febbraio e l’opera dell’artista rom polacca Małgorzata Mirga-Tas (Da Schifanoia: re-incantare il mondo), ispirata agli affreschi di Palazzo Schifanoia e allestita nella sala degli Stemmi, fino al 10 aprile (dalle 10 alle 18, chiuso il martedì).